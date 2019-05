06-05-2019

La opinión de Hugo Figueroa

YA COMENZO EL COMBATE A LA VIOLENCIA

Hugo Figueroa Ocampo

No es que se quiera echar la culpa al pasado, es que el pasado sigue presente, sus secuelas violentas rondan cada rincón de nuestro país. En Taxco de Alarcón sufrimos de actos violentos todos los días, contrastando con la admirable belleza colonial de nuestras calles y casas coloniales. La violencia se enraizó con mayor fuerza durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, trae consigo todo un plan innovador para comenzar a combatir a la delincuencia organizada. Y ese combate no será solo con balas como lo hicieron los gobiernos anteriores, sino que se requieren acciones de tipo social, económico, cívico-cultural y policiaco.

La creación de la Guardia Nacional lleva consigo implícitamente que ésta se conformará mayoritariamente con nuevos elementos, preparados para vigilar y actuar, para preservar los derechos humanos de las personas. Son Guardias que no están cooptados por la delincuencia organizada, y que habrá mecanismos para cuidar, supervisar que no se corrompan, y el que lo haga será sancionado administrativa y penalmente.

El legislativo ya comienza a analizar iniciativas de ley tendientes a legalizar ciertas drogas, con sus preceptos reglamentarios respectivos. En este rubro, tanto el ejecutivo federal como muchos gobernadores y alcaldes, de diferentes siglas partidistas, coinciden en que legalizar ciertas drogas contribuirá a poner otro grano de arena para comenzar a extinguir los hechos violentos en nuestro país. Y es que resulta aberrante que en muchos estados de la Unión Americana ya se legalizó el consumo de la mariguana, es decir, para que la droga entre a EUA, en nuestro país corre sangre, y al pasar la frontera, se vende normalmente en centros comerciales,

En el ámbito social, Amlo implementa la capacitación de los jóvenes para el empleo, incentivando a éstos y a los pequeños y medianos empresarios. Obrador ha dicho que le va a quitar la mano de obra y las bases a la delincuencia organizada, por lo que, además, se están entregando becas a los estudiantes, desde primaria hasta la universidad, con el objetivo de que los niños y jóvenes se capaciten en las aulas y a futuro ejerzan sus profesiones o carreras técnicas a través de un trabajo honesto y legal. Sicarios no, becarios sí, ha dicho el Presidente

No es tan fácil erradicar la violencia en el corto plazo. Lo sé, lo sabe usted que nos angustia y nos da miedo la violencia en las calles de nuestro entorno. Sin embargo, debemos tener paciencia y valor para enfrentar la situación, refiriéndome a que pongamos lo que corresponda de nuestra parte para combatir este problema. Reitero en esta columna lo que ya he escrito en otras colaboraciones, pero resulta muchas veces necesario recalcarlo, decir que si se están implementando acciones para acabar con la violencia, que no nos desesperemos y esperemos los resultados de esas acciones que buscan desde ya comenzar a combatir ese cáncer que nos angustia día con día.

