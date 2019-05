03-05-2019

Por Manuel Tello Zapata

VUELVE EL VANDALISMO DE CETEG

Gran indignación está generando en todos los sectores públicos y sociales de nuestra entidad, la reipudiable agresión que maestros de la CETEG y estudiantes de Ayotzinapa cometieron en contra del Congreso local, cuyas instalaciones fueron seriamente atacadas, destruyendo documentación, archivos, computadoras, mesas, sillas, ventanas con vidrios destruidos, etc..

En comentarios anteriores ya habíamos anticipado que las huestes más beligerantes de la CETEG, estaban esperando el final de su periodo vacacional, para iniciar sus movilizaciones en contra de la Reforma Educativa de Peña Nieto, y ahora contra la de Andrés Manuel López Obrador. Pero nos quedamos cortos porque el ataque de ayer al Congreso local, fue bárbaro y devastador.

Es una vergüenza que quienes se dicen Maestros, encargados de educar a nuestros hijos, se comporten como auténticos bandidos, cuyos actos deben ser castigados como los delitos que son. Lamentablemente en la cuarta transtornación esto no se puede aplicar; porque no existe la represión, “sepa dios” como entiendan esto en el gobierno federal.

Lo más irónico es que fue el propio Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Diputado morenista Antonio Helguera Jiménez, quien les abrió la puerta; en un principio para que tomaran la tribuna del poder legislativo, algo que no contempla la legislatura interna.

Ahora fue peor. Helguera salió a dialogar con los vándalos maestros pero fue tomado como un simple loco corrupto, que maneja el discurso de siempre –así le gritaron- y lo hicieron a un lado para abrir por la fuerza las puertas, y cometer los actos de vandalismo ya conocidos por todos.

No es la primera ocasión en que ocurre algo similar. Pero en aquella vez ya no se permitió el vandalismo; el Legislativo pidió apoyo policiaco para defender sus instalaciones y santo remedio. Esto se debió haber hecho en esta ocasión, pero la mediocridad e ignorancia política de Antonio Helguera Jiménez, permitió que los zánganos, bárbaros y falsos maestros enmascarados, hicieran de las suyas.

Hasta al tablero electrónico que costó más de 7 millones de pesos le tocó parte del ataque, que pudo haberlo afectado seriamente. Es necesario que la fracción de Morena ya ponga un remedio y destituya a su Coordinador Helguera Jiménez, triste herencia de Pablo Amílcar Sandoval.

El Congreso requiere de un presidente de la JUCOPO que sea inteligente, capacitado y con la eficiencia necesaria para construir puentes de diálogo positivo con la oposición. En el Senado de la República, Morena puso a Ricardo Monreal Ávila, un abogado conocedor y capaz, que sabe operar con la oposición y conseguir los votos para la aprobación de sus iniciativas.

La Reforma Educativa no se logró en esta ocasión, por un Senador faltista de Morena; pero en pocos días, Monreal conseguirá el objetivo. Lástima que en Guerrero el Congreso del Estado tiene en Higuera Jiménez, a un Coordinador que no le llega ni a los talones, a Ricardo Monreal.

NUEVOS ÉXITOS DE LA FGE.

Con el objeto de mejorar la identificación de cuerpos, la Fiscalía General del Estado que encabeza el Maestro en Derecho Jorge Zuriel de los Santos Barrila, puso en marcha la segunda fase del Proyecto 751, mediante la firma de un convenio con la Cruz Roja Internacional. La Fiscalía Especializada en materia de Desaparición forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuenta con más técnicas para la recolección de información, y atiende mejor a los familiares de las víctimas, en Acapulco, Iguala y Chilpancingo.

Por otra parte, la Fiscalía Contra el Secuestro logró sentencia de 25 años de prisión en contra de Carlos “N”, por secuestro agravado en Ometepec. Este sujeto privó de su libertad a Luis Noé “N” y pidió fuerte suma de dinero a sus familiares. Agentes ministeriales lograron ubicar y detener al delincuente, rescatando a la víctima.

Otro éxito importante fue la detención de Belén “N” alias “La Güera”, como probable responsable de lesiones y homicidio en contra de tres mujeres jóvenes en el centro de Chilpancingo. Ya se le dictó prisión preventiva. En Acapulco, el Juez primero del Distrito de Tabares, aplicó sentencia de 45 años de prisión por el delito de secuestro, a Santiago “N”.

Agentes de la Fiscalía Regional Norte, detuvieron en Iguala a Raúl “N”, por el delito de violación equiparada agravada, en contra de un menor. Mediante el trabajo de equipamiento y capacitación que implementa el Fiscal General Jorge Zuriel de los Santos, hoy se cuenta con equipos de trabajo que desarrollan sus labores con inteligencia, logrando éxitos importantes en el combate a la delincuencia y en la persecución del delito.

SUSPEG; EL TRABAJO SINDICAL.

El Secretario General del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, David Martínez Mastache acompañó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Célis, a entregar juguetes por el Día de la Niña y el Niño, para fomentar los buenos hábitos y valores civiles en la niñez guerrerense y en los hijos de los trabajadores. Al otro día, el dirigente sindical participó en el desfile por el Primero de Mayo, Día del Trabajo, acompañado por miembros del SUSPEG.

Por otra parte, El Maestro Martínez Mastache entregó la Toma de Nota con sustento jurídico, al nuevo Secretario de la Sección 49 de Tlapehuala, Carlos Vela Torres, quien encabeza a los trabajadores sindicalizados con sede en ese Ayuntamiento de la Tierra Caliente. David Martínez invitó al nuevo dirigente, a conducirse con lealtad y respeto, apegado a los estatutos que rigen al SUSPEG.

En otro acto, con el objeto de tratar asuntos propios de la Sección Séptima que aglutina a los trabajadores del gobierno estatal, Martínez Mastache sostuvo una importante reunión con la nueva dirigencia que encabeza como Secretaria general, María del Socorro Sánchez Mondragón, una reunión con la parte patronal, representada por el Subsecretario de Finanzas y Administración, Armando Soto Díaz; el Director de Administración y Desarrollo de Personal, Donovan Leyva Castañón, con quienes trataron diversos asuntos y gestiones realizadas en favor de la base trabajadora.

