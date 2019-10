30-10-2019

VELADA DE DIA DE MUERTOS EN LA PREPA 4

Hugo Figueroa Ocampo

Es la velada número 35 en la escuela Preparatoria número 4, Pablo Neruda, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Es ya una tradición que tienen arraigada los alumnos, maestros y personal administrativo de la institución. El objetivo es rendir culto a los difuntos, como lo hacían las culturas prehispánicas, hacer una fiesta a lo que muchos temen o tememos: la muerte.

Será este próximo miércoles, 30 de octubre, a las cinco de la tarde, cuando la escuela se llene de algarabía, de cultura, de canto y poesía, de danza y catrinas, de panes y dulces tradicionales, calabazas en dulce, flores de cempasúchil y ollas de café. Lo esencial es festejar y conservar esa vieja tradición de nuestros antepasados. Ya lo dice ese poema prehispánico referente a la muerte: “Estoy ebrio/ lloro, sufro, sé, siento, pienso/ que yo nunca me muera/ que yo nunca perezca/ que a donde vaya no haya muerte/ que vaya donde se vence/ que allá vaya yo/ que yo nunca me muera/ que yo nunca perezca”.

Encabezados por el Director de la Preparatoria 4, Gregorio Morante flores, el miércoles se realiza este evento bajo la siguiente programación: Ofrecimiento del programa a cargo del Director, Gregorio Morante Flores; para enseguida dar paso al concurso de Catrinas y catrines. Después, como tercer número, habrá la participación de baile moderno de la Prepa No. 4. Sigue la participación del Grupo de Danza Folclórica de la institución.

Como quinto número, la alumna Ariadna Jannet Labra Torres realizará una participación musical, para después escuchar y ver a los alumnos del grupo 303 con la poesía “En qué quedamos pelona, bajo la dirección del Doctor Saturnino Abarca Villada. En séptimo número habrá la intervención musical del tenor mexicano Endo Rivera, con música regional. En el intermedio se lleva a cabo la repartición de la ofrenda.

El noveno número del programa corresponde a la participación de un grupo de danza prehispánica, para enseguida disfrutar de un performance titulado “anda la muerte rondando”, a cargo del grupo 302. Como onceavo número, se realizará la premiación de las calaveras versificadas e ilustradas, así como la lectura de “Calaveras vaciladoras”, para culminar el evento con la participación del grupo de danza folclórica mexicana “Citlallan”, mostrando la fiesta de “Xantolo” día de todos los Santos en la Huasteca veracruzana.

La tradición perdura en esta institución; maestros, alumnos y personal docente y administrativo, encabezados por el Director Gregorio Morante Flores, ya están listos para realizar esta 35 edición de la “Velada de Día de Muertos en la Prepa 4”. La sociedad mexicana ha creado un sincretismo de esta tradición, en donde se funden las culturas prehispánicas y las de la península Ibérica para festejar a la muerte.

Y en tales circunstancias el poeta español Miguel Hernández dice: “Llegó con tres heridas/ la de la vida, la del amor, la de la muerte”, en tanto que el poema prehispánico reza: “que yo nunca me muera/ que yo nunca perezca”; mientras que el poeta mestizo mexicano, Jaime Sabines proclama: “Morir es retirarse/ hacerse a un lado/ ocultarse un momento/ estarse quieto/ pasar el aire de una orilla a nado/ y estar en todas partes en secreto”. Velada de Día de Muertos en la Prepa 4, tradición que perdura por el bien de nuestras culturas.

