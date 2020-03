09-00-2020

EN MI OPINION

¿UNIDAD EN EL PRI TAXQUEÑO?

José Avilés Cuevas

Hellowwww, como están mis queridos y admirados, amigos, lectores y críticos, ya estamos en plena cuaresma, mañana es el 2° viernes, la fiesta en Acamixtla, y así sucesivamente, en Taxco el Viejo, Taxco de Alarcón y El Cedrito, Tehuilotepec y Cantarranas, Domingo de Ramos y la Semana Santa.

Bueno a lo nuestro:

Hace una semana acudí a una invitación que me hizo el Ing. Abraham Ponce Guadarrama, fue un desayuno con los compañeros de la Prensa escrita como, Raymundo Ruíz, Alejandro Gómez, Marco A. Toledo y su servidor.

Como en estos últimos días se han estado destapando algunas pensé que Abraham nos iba a comentar su deseo de participar en la contienda electoral de 2021, pero “no” nos habló de las posibilidades y dificultades que tiene su partido el PRI, de las posibilidades que le ve al PAN, de la posible unión de las izquierdas y sus posibles resultados, y la mas importante, pero lo más difícil que es la unidad entre los PRIISTAS.

Lo de la unidad de las izquierdas lo veo difícil, MORENA esta ensoberbecido, PRD no creo quiera hacer alianza con MORENA, posiblemente el PT sí, pero no le ajustaría a MORENA para ganar, ¿el Gallito? tampoco lo veo aliado, ellos seguirán yendo por su Regiduría.

¿El Verde? A nivel nacional tiene alianza con MORENA, pero en Taxco, podría ir con el PRI.

Hablemos de los nombres que se barajan en MORENA, Mario Figueroa Mundo, Marco Antonio Sierra y Manuel Saidi Pratt.

Mario cuenta con el apoyo de la Senadora Néstora, pero según yo, Nestora no tiene peso especifico en las decisiones partidarias, aunque debemos de tomar en cuenta el capital político que adquirió con el PANAL.

Marco Antonio Sierra, supuestamente tiene sus seguidores, aunque nunca ha participado en una contienda electoral.

Manolo, también tiene capital político, aunque ha estado en el PRI, en el PRD, apoyó a Marcos E. Parra en el PAN y ¿ahora en MORENA?

De la unidad del PRI, veamos:

La ex Diputada Flor Añorve O. ha manifestado que hubo traiciones en el pasado proceso electoral, que por eso perdió, esa es su óptica y es respetable, yo lo veo de otra manera, En Mi Opinión, Flor no tiene aceptación con la gente Taxqueña, he seguido los procesos electorales internos y externos y sus números no crecen, siempre esta entre un 8 y un 11 máximo de aceptación, durante el actual Gobierno del Estado, participó primero como candidata a Diputada, ganó con muchos trabajos, sin embargo el Gobernador influyó para que fuera la Presidenta en el Congreso del Estado, después en el mismo sexenio participó como candidata a la alcaldía Taxqueña la cual perdió.

Creo que en el próximo proceso querrá participar nuevamente, solo que las condiciones han cambiado diametralmente.

¿Estará en disposición de unirse al candidato o candidata del PRI?

También podría pelearle a la CTM la sindicatura.

Mi amigo Omar Jalil Flores M. es otro de los que se mencionan para la alcaldía por el PRI, también en este sexenio ya obtuvo dos candidaturas, a la Presidencia Municipal y al Congreso del Estado, esta ultima la ganó con mucho trabajo, sin embargo, estará en el juego, yo lo veo con mas posibilidades a la Diputación Federal. ¿Por qué? Porque a los igualtecos cuando ven difícil una elección no le entran solo dicen; que vaya un Taxqueño y ahorita Iguala no tiene nombres de peso político para la Diputación Federal.

Lo que sí, Omar si estaría en la disponibilidad de hacer una unión partidaria, recuerden que a el famoso TUCOM lo trajo a pan y agua mucho tiempo.

En la CTM, lógico la Diputada Aracely querrá ser la Sindica Municipal, pero va a estar muy difícil, la separación del Lic. Trujillo del grupo de Antelmo, la perdida de la posición Estatal del Sector y la enfermedad de Antelmo lo veo muy difícil. Pero, en fin.

Bueno por hoy es todo.

No se olviden que solo es Mi Opinión.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments