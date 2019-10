07-10-2019

En mi opinión

TLAMACAZAPA

José Avilés Cuevas

¿Qué tal de lluvia estos últimos días? Clima rico, un poco de frio y agua, que lastima que solo fueron dos días y medio, GRACIAS Narda.

En este año del mes de junio a la fecha, he estado visitando la Comunidad Indígena de Tlamacazapa mínimo una vez a la semana, he aprendido a ver su forma de vivir. Actualmente Tlama tiene una población flotante, se van a los destinos turísticos dos o tres meses y regresan a volver a reunir sus artesanías para volver a partir.

En 1975/6 que fue la primera vez que visité y conocí esa comunidad acompañé a Rafael Ortega (Tío Rafa) y Sabino Benítez (La Cría) a unas elecciones Municipales, después fui a la Inauguración de la Carretera Buena Vista de Cuellar-Coxcatlán-Tlamacazapa y después a la inauguración de la introducción de la luz eléctrica a la comunidad.

Continúe visitando la Comunidad bastante tiempo, hasta que el Comité Municipal del PRI me relego y ya no tenia motivo para ir a esa comunidad.

Ahora que el Ayuntamiento Municipal de Taxco está realizando un proyecto de bienestar para Tlama, nuevamente comencé a ir a ese pueblo. Aparentemente todo va bien, el Comisario Municipal que es apartidista está haciendo una excelente labor, los lideres naturales también, algunas mujeres lideres siempre solicitando apoyos para las clases vulnerables, del Tlama que conocí en 1975/6 al Tlama actual, hay un abismo de diferencia, antes solo había chozas con techo de palma (palapas) ahora ya ves casas de dos y tres niveles de construcción, negocios como ferreterías, hay más de 20 taxis, rutas a Buenavista de Cuellar y a Taxco, también hay cinturones de miseria, el machismo continua imperando, hace unos pocos meses se dio el caso de que fueron aceptadas cuatro mujeres dentro del grupo de ejidatarios ya les dieron sus constancias en el RAN (Registro Agrario Nacional) como ejidatarias.

Desgraciadamente hay algo que pocos saben y a la gente de Tlama no les gusta que se sepa.

La semana pasada conocí a la LAE Xóchitl Ramírez Velazco quien es Presidenta de Yotlakat Non Siwatl y Coordinadora de Atzin Desarrollo Comunitario, visitamos el Centro de Bienestar que tienen en Tlama, cuanta rabia, cuanta impotencia y amargura causa el enterarse de los problemas que existen en Tlama; les comento algunos.

El mas importante es el agua, hay cuatro pozos que son el sostén de la comunidad, agua contaminada por los animales, las mismas personas y lo peor es que es agua con un alto porcentaje de plomo y arsénico, en época de lluvias estos pozos se llenan de basura y excrementos.

También de una parte llamada Los Sabinos bombean agua para los tres barrios, pero esta agua solo la tienen quienes tienen posibilidades de pagarla, quien no tiene dinero simplemente no tiene agua.

Una gran mayoría de gente realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre lo cual significa que el excremento humano y la de los animales contamina el pueblo, si a esto sumamos que la pintura para la palma, las ollas y cazuelas de barro contienen metales tóxicos, así como el humo de los braceros que son altamente perjudiciales para el cuerpo humano.

Estamos hablando de una crisis de salud.

Ejemplo; el plomo en los niños causa envenenamiento causando problemas de audición, inteligencia disminuida, retraso en el desarrollo y baja estatura.

El Arsénico; cáncer de pulmón y de la piel, aumento de abortos entre otros.

Existen muchos casos de niños con labio leporino y paladar hendido, desgraciadamente en Tlama la superchería no se ha podido erradicar, es común escuchar que lo embrujaron o le hicieron mal de ojo.

Así esta una gran parte de la gente de Tlamacazapa, si a esto sumamos las costumbres que los jóvenes aprenden en los destinos turísticos donde van a trabajar vemos que actualmente en Tlama hay un incremento en el alcoholismo y la drogadicción.

Me despido de ustedes con una palabra que me gustó.

IGUATLANESTI (Ya viene el amanecer)

