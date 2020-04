02-04-2020

TLAMACAZAPA II

José Avilés Cuevas.

Buen día queridos y finos amigos, lectores y críticos, mañana tengo mi cita mensual en el IMSS a las 3:30 de la tarde.

Mi pregunta es: ¿Debo asistir? O me quedo encasa enclaustrado.

Cada día es más difícil el problema del Corona Virus, por un lado, los grupos exigiendo apoyos y por la otra las autoridades de salud exigiendo cuarentena.

Bueno a lo nuestro:

En mi entrega anterior les platique de cómo me involucre políticamente en la Comunidad de Tlamacazapa, hoy concluyo comentándoles la parte actual.

Al terminar la administración de Enrique Martini, algunas personas continuamos con la comprobación de la cuenta publica y posteriormente estuve en la responsabilidad de la Sub Gerencia de la Tienda del IMSSS aquí en Taxco, el Comité Municipal del PRI realizó también cambios y yo ya no fui requerido para el trabajo de Tlamacazapa, la responsabilidad recayó en Juan Gutiérrez, también me quitaron Juliantla y San Juan de Dios.

Solo quedé con Acamixtla con el apoyo de Pedro y Trini Juárez y Tehuilotepec.

También en Tlamacazapa habían surgido nuevas figuras políticas, Vicente Pérez Ventura, Giles Ciriaco, Gumersindo no recuerdo su apellido etc. se hizo fuerte la presencia de la CTM con Antelmo Alvarado.

A mi me quitaron y pues simplemente dejé de visitar Tlamacazapa, en ocasiones encontraba a algún líder de Tlama lo saludaba con gusto, le preguntaba algunas cosas y hasta ahí.

Pasaron los años, yo me fui del PRI, en el 2017, Marcos E. Parra me invitó a sumarme a su proyecto lo cual acepté, y nuevamente visite Tlamacazapa, mi sorpresa fue mayúscula, ya no hay tantas mujeres con rebozo, las jóvenes ya usan bermudas, Jeans uñas decoradas etc. los barones con tatuajes, oyendo Rap ya casi no se escucha a Los Montañeses del Álamo, aun existe la bocina en casa de la familia Salazar para vocear, pero las casa habitación ya son de tabique con loza de concreto, y las hay de varios pisos.

El INEGI continúa considerando a Tlama una zona de alta marginación y las decisiones de esta Instituciones de que debe apoyarse a este único pueblo indígena del Municipio, aunque en San Juan y San Lucas ya no hablen la lengua materna. (Náhuatl)

El año 2019, el Ayuntamiento Municipal decidió hacer un proyecto para tres años en Tlama, y se les rehabilito, un Jardín de Niños, el Centro de Salud, una Biblioteca Municipal con Internet y la Comisaria Municipal.

Se cambiaron la totalidad de los focos del alumbrado público, se instalaron paneles solares en las viviendas mas humildes de Tlama y se construyeron una parte de los cuartos adicionales también a familias de muy escasos recursos económicos, así como algunas aulas en escuelas de la Comunidad y una cancha de Fut Bol.

Me van a decir que los cuartos son del Gobierno del Estado, es cierto, pero solo un porcentaje el otro porcentaje de construcción es del Ayuntamiento Municipal.

Lo curioso de todo esto, es que; platicando con el actual Comisario Municipal me dijo:

De todas estas obras que se han hecho, ninguna me la acreditan, me dicen, tuno has hecho nada los hizo el Presidente, no les importa las gestiones ni nada por el estilo, ellos quieren ver que se haga un empedrado o un pavimento de lo contrario te dicen; no serviste como Comisario.

Pero si les pides para tapar un hoyo o tapar un drenaje te dicen, no tengo dinero, pídele a la Coca-Cola, pero haciendo cuentas Tlamacazapa se gasta en fiestas tradicionales la nada despreciable cantidad de $3`000,000.00 (tres millones de pesos)

Para este año, el Ayuntamiento tiene planeado construirles una represa o unas ollas de agua con lo que se abatiría hasta un 60% las necesidades del agua que tienen, también necesitan se les oriente sobre la cultura de juntar agua pluvial, la mayoría de las casas son techos de teja o de lamina y toda el agua que escurre en el temporal se va a los escurrideros naturales, no tienen depósitos para juntar esa agua y utilizarla en épocas difíciles.

En fin, es difícil hacer cambiar la forma de pensar y de actuar de los vecinos de Tlama, pero la lucha se le hace.

Mañana hablaremos de los mitos electorales que la gente piensa que existe y otras cosas más.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

