22-04-2020

TAXCO Y EL PAÍS EN LA ETAPA DIFÍCIL DE LA PANDEMIA

Hugo Figueroa Ocampo

La economía se desmorona, la gente se desespera. Muchos obedecen el quédate en casa en tanto que a otros poco les importa y andan por las calles con toda la familia exponiéndose al contagio. Eramos muchos y tv azteca parió su terrorismo desinformativo al decirle a la gente, a través de su noticiero del pasado viernes, de que » no le hagan caso a Lopez-Gatell» en cuanto a las cifras del coronavirus en México y las precauciones que debemos tomar. El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, tibiamente aperciben a esa empresa del privilegiado Salinas Pliego, en tanto que en las redes sociales la gente manifiesta su descontento contra la televisora.

Ya anunciaron que algunos regresan a trabajar el 17 de mayo y otros hasta el uno de junio, según los casos de coronavirus en cada municipio. En Taxco de Alarcón ya suman 4 y un fallecido. El gobierno municipal reparte despensas y dispone que es obligatorio usar el cubre bocas; taxqueños se quejan por las redes sociales que no tienen agua en sus hogares, mientras que la delincuencia organizada hace de las suyas con actos violentos en la ciudad colonial.

Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública, anuncia clases por línea y el INEGI aporta datos señalando que el 70% de los alumnos en nuestro país NO cuentan con internet y una computadora en sus casas. El neoliberal Moctezuma como siempre, tomando decisiones que parecen ser que se pueden aplicar en otro país, pero no en el nuestro. Qué se puede esperar de un Secretario de Educación títere de Salinas pliego «el privilegiado».

Taxco sufre sobre todo una terrible crisis económica. Fue doloroso observar en un video a mucha gente afuera del Ayuntamiento municipal, formados sin guardar «su sana distancia», esperando recibir una despensa debido a que muchos de ellos ya no tienen que comer, aunque es digno de reconocer en esta ocasión el esfuerzo de las autoridades locales en cuanto a regalar alimento a la gente y sanitizar calles de la ciudad platera. Y los comedores comunitarios hacen que los panes se multipliquen obsequiando a muchas familias taxqueñas un plato de comida. La solidaridad está presente, ronda por las calles y llega a las familias con terribles precariedades económicas.

Se anuncian créditos para la pequeña y micro empresa, pero también habrá para los de arriba, anuncia el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Se basarán en la gente que desde hace año y medio se anotó para las tandas del bienestar, de ahí saldrán los beneficiados a partir del próximo 4 de mayo.

Desde mi casa observo sobre la carretera federal Taxco- Cuernavava, la circulación de 372 automóviles y motocicletas cada hora. Muchos lo harán porque es muy necesario, otros porque les vale perjudicar a toda la sociedad con el contagio, y más se justifican con la desinformación terrorista que proporcionó Tv azteca. Estamos viviendo momentos difíciles y sabemos que viene lo peor. Las precariedades en salud y la economía nos pegan duro. Hay fe y esperanza, aunque de repente viene la desesperación, el enojo, la angustia y ansiedad. Los 3 niveles de gobierno tienen su prueba madre de todas las batallas, y algunos servidores públicos se exhiben o se exhibirán utilizando política y electoralmente esta pandemia. Vamos para adelante aunque el camino sea muy escabroso, porque, como decían los revolucionarios mexicanos: «estamos pasando lo más difícil, pero prepárense porque viene lo peor».

