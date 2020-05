04-05-2020

TAXCO Y EL MUNDO FRENTE A UNA PANDEMIA AUSENTE DURANTE 100 AÑOS

Hugo Figueroa Ocampo

Por las redes sociales me entero de varios comedores comunitarios que brindan alimentos a la gente de Taxco. Son personas que con toda buena voluntad están apoyando a la población más vulnerable de nuestro municipio. Pero también por las redes sociales veo publicaciones de personas que dicen no creer en el coronavirus y que andan por las calles sin ninguna protección. Son individuos irresponsables que crean confusión y que esta pandemia siga contagiando a más personas, perjudicando la salud de todos y nuestra economía, al provocar que el plazo para seguir en casa se alargue aún más.

Nuestra economía y salud ya está deteriorada, practicamente en Taxco, desde el 16 de marzo las actividades laborales comenzaron a disminuir. Aún se instaló el tianguis artesanal sabatino el 21 de marzo, aunque nos fue muy mal, hubo muy poca clientela y hay quienes dicen que no obtuvieron de ingresos ni siquiera para comer ese dia. Los tres niveles de gobierno hacen su trabajo, aunque he notado que, como ha sucedido durante muchos años, el gobierno municipal panista de Taxco de Alarcón no pierde oportunidad para atacar al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel Lopez Obrador, pero ese Ayuntamiento se lleva de las mil maravillas con el gobierno priista del estado, encabezado por Héctor Astudillo Flores; lo que me lleva a deducir y a seguir sosteniendo que en nuestra entidad suriana nos sigue gobernando el PRIAN.

Muchos estamos acatando desde el 20 de marzo lo solicitado por la Secretaría de Salud Federal: quedarnos en casa, salir cuando sea muy necesario guardando la sana distancia y lavándonos las manos continuamente. Muchos de los que estamos en casa vivimos de nuestros ingresos del día a día, NO somos asalariados, NO estamos en nómina de alguna dependencia de gobierno o de alguna empresa de la iniciativa privada. Muchos de esos ciudadanos nos estamos gastando nuestros ahorros o nuestro capital de ttabajo, cosa que nos perjudicará cuando regresemos a la «supuesta normalidad», porque algunos ya no tendrán su puntero, como el metal de plata, para continuar trabajando.

El gobierno federal comienza a hacer llegar los créditos a la palabra correspondientes a $25 mil pesos, basándose en un padrón realizado por los Servidores de la Nación en los ultimos meses del 2018 y primeros meses de 2019. Ojalá y de verdad, en el caso de Taxco de Alarcón, esos créditos lleguen a la gran mayoría de la gente. Nos espera una crisis económica fuerte, que habrá que enfrentar con valor y sin desesperarnos.

Vuelvo a mencionar que es digno de reconocer a aquellos que se están desprendiendo de parte de lo que tienen para instalar comedores y darle un plato de comida a la gente que más lo necesita. Hay que mencionar que tambien los gobiernos municipales y estatales del país hacen lo suyo en cuanto a proveer de alimentos a ciertas familias.

Desafortunadamente la delincuencia puede hacer de las suyas en estos días, algunos porque de verdad la necesidad los orille a cometer esos ilícitos y a otros porque de por sí ha sido su modus vivendi. Iguala y Taxco, por tener mayor población de los municipios de la Zona Norte, tienen ya varios casos de coronavirus. Y es que hay quienes solo por gusto andan por las calles, sin protección alguna, como si nada pasara. Son esas personas las que provocan que la pandemia siga propagándose. Hay quienes por el encierro en casa comienzan a sufrir ansiedad, miedo, preocupacion en exceso por la enfermedad y por las precariedades económicas que ya viven y las que vendrán.

Sin embargo, hay fe y esperanza «para salir de esta» dice la gente. «Lo importante es conservar la salud, seguir vivos y ver para adelante», manifiesta mi vecino. Muchos vemos al vecino de enfrente haciendo labores de limpieza en su casa. Nos damos el saludo del buen día y conversamos poco; «andamos cono idos, pensativos», expresa doña Juana. Y aún falta que estemos fuera de nuestra vida normal durante 25 días, y eso si de verdad obedecemos de quedarnos en casa y que los contagios de coronavirus sigan disminuyendo. Ojalá que así sea, porque en realidad esta experiencia nos está afectando en nuestra salud física y mental, así como en lo económico. Sigamos en casa lo más que podamos, es muy necesario para vencer esta enfermedad. Dice el Subsecretario de Salud Federal que tenía 100 años que el mundo no sufría una pandemia como la de ahora. En 1918 fue la influenza que pegó muy duro en el planeta. Esta experiencia que actualmente estamos padeciendo, por muy amarga que resulte, debe fortalecernos para salir adelante. Que así sea

