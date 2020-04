07-04-2020

TAXCO Y EL MUNDO EN CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL

Hugo Figueroa Ocampo

Comenzamos la cuarta semana sin actividades laborales al cien por ciento. Aunque debo decir que desde mi casa puedo observar la carretera federal Taxco- Cuernavaca y la otra vía que conduce a pueblos como Tlamacazapa, Juliantla, San Juan de Dios, Acamixtla y El Cedrito, en donde he notado una considerable circulación de automóviles todos estos días.

Resulta complicado para muchas familias permanecer quietos, ellos viven al día y de alguna manera salen a buscar el pan de cada día, muchos de ellos tomando las debidas precauciones para evitar contagiarse del coronavirus. Otros, sin embargo, salen a las calles y cantinas para ingerir alcohol, para emborracharse o hasta adquirir botellas y hacerlo en la vía pública, sin tomar ninguna medida preventiva contra la pandemia.

Taxco ya casi no tiene turistas, los negocios están cerrando, la gente, en su gran mayoría, está en sus casas realizando labores del hogar, leyendo, viendo televisión o conversando con la familia, en tanto que otros, los demasiados, están pegados a esas pantallas pequeñas para enterarse de lo último sobre esta enfernedad.

La noticia de que en Taxco ya había dos infectados provocó que por las redes se desatara toda una serie d noticias falsas, de rumores y amarillismo. Muchos entendimos que no hay que creernos de todo lo que publican en las redes sociales, de que hay que informarnos solo por medios oficiales de los tres niveles de gobierno y por medios veraces y con seriedad.

Ya no hay tianguis sabatino artesanal, ya muchos negocios han cerrado sus puertas, ya casi no hay turismo. Algunos grupos altruistas ofrecen comida por tan solo 10 pesos a la gente, lo hacen en La Garita y Plazuela de San Juan. Agricultores de guayaba de Tetipac ofrecen su producto de manera gratuita a la gente, y en ese y otros videos que comparten por las redes sociales, se puede observar que en la ciudad de Taxco aún hay una considerable cantidad de gente por las calles, ya sean peatones o automovilistas. La mayoría de esas personas en la calle argumentan que deben salir para buscar el sustento diario.

Pero volviendo al tema de aquellos que obsequian comida y guayabas, el reconocimiento debe ser enfático, son personas que ponen todo su esfuerzo para brindar al prójimo lo que ellos tienen. Dice el señor de Tetipac que Taxco le ha dado mucho y que hoy él le da a Taxco.

La semana tres que ya culminó, volvió a ser testiga de los reclamos de los usuarios por el excesivo cobro del DAP en los recibos de luz eléctrica a causa de un convenio entre el Ayuntamiento de Taxco de Alarcón y la CFE. Dice la gente que nada más de dicho cobro, este fluctúa de $60 hasta $150 pesos. «Eramos muchos y parió la abuela» expresan taxqueños al quejarse de que actualmente no pueden trabajar, no tienen ingresos «y el Ayuntamiento de Taxco sale con su chistecito de aumentar el cobro del DAP para chingarnos mas», expresan con gran molestia.Y es que de acuerdo a la información del Regidor Independiente, José Luís Ortega Fuentes, el cobro del DAP en los recibos de luz eléctrica, es inconstitucional de acuerdo a una sentencia de la SCJN.

Iniciamos la cuarta semana de cuarentena. En Taxco hay gente que se queja que ya no tiene para comer; otros dicen que están vendiendo su plata para seguir sobreviviendo. La gente teme que la delincuencia comience a asaltar, a robar y extorsionar, siruaciones que de por sí ya vivíamos y que se tiene el remor de que esos males se acentuen. En tanto, hoy domingo 5 de abril que escribo esta columna, por la tarde, el gobierno federal dará a conocer un plan económico para rescatar a los micro empresarios. Andrés Manuel Lopez Obrador tiene excelentes proyectos de gobierno para apoyar a la gente; ahora falta que sus operadores económicos muestren eficiencia para hacer llegar esos recursos lo más pronto posible a los mexicanos, incluyendo a los taxqueños que sufren cada día por una pandemia que pega aún mas a ciudades turísticas. Esperemos que ese plan económico del gobierno federal contribuya a dar un respiro a los taxqueños y a todos los mexicanos.

