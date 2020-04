31-03-2020

TAXCO Y EL CORONAVIRUS, EL DAP Y EL TIANGUIS SABATINO

Hugo Figueroa Ocampo

Suspensión del tianguis artesanal sabatino en Taxco desde el pasado sábado y hasta nuevo aviso. Esa decisión fue tomada por el Ayuntamiento municipal de Taxco de Alarcón, misma que los taxqueños consideraron acertada, aunque el tianguis artesanal represente el corazón económico de los taxqueños. El sábado anterior se vio muy poca gente por las calles, aunque muchos siguen saliendo porque tienen que buscar el sustento para la familia todos los días.

En Tanto, por las redes sociales, mucha gente de Taxco se quejó de que en su recibo de luz eléctrica, el Derecho de Alumbrado Público (DAP), el cobro llegó muy elevado. “Antes llegaba entre $10 a $30 pesos como máximo, y ahora cobran de $60 hasta $150 pesos, ya ni la chingan” expresan con molestia los usuarios.

Consultando al Regidor Independiente del Ayuntamiento taxqueño, José Luis Ortega Fuentes, manifestó que el cobro del DAP “ya no puede seguir siendo cobrado por ser inconstitucional, en sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2019”. El edil agregó que el gobierno de Taxco hizo convenio con la Comisión Federal de Electricidad para seguir cobrando ese concepto, “y que en la Ley de Ingresos 2020 se encuentra con el nombre de Derechos de operación y Mantenimiento de Alumbrado Público (DOMAP)”.

Ortega Fuentes añadió que el Ayuntamiento “sigue violando la disposición de la SCJN, ya que la base para que sea calculado el cobro está siendo el consumo que se hace en cada casa o negocio y que ninguna relación guarda lo anterior con la luz pública, además de que se viola el artículo 31 Constitucional que dice que las contribuciones deben ser de manera proporcional y equitativa, y aquí se refleja el abuso e inequidad, además de que pierde la esencia de cobro de derecho, ya que al gravar el consumo particular se convierte en automático en un impuesto, y es por eso que los recibos de luz, desde el mes de febrero, están llegando muy caros”, enfatizó.

Las molestias son al por mayor, la gente está angustiada de que debido al coronavirus no pueden salir a trabajar, además de que no hay circulación de dinero, la economía está semi paralizada “y para acabarla de chingar el gobierno municipal nos chinga con este excesivo cobro del DAP en los recibos de luz”, dice con coraje don Oscar, quien vive en la Panorámica, y su recibo marca $70 pesos tan solo de ese concepto.

Al momento de escribir esta columna, el ejército y Protección Civil de Taxco recorren con altavoces las calles de la ciudad y de las comunidades informando a la gente de las medidas preventivas que deben tomar contra el coronavirus y de que deben permanecer en casa, mientras que el sábado anterior, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, dijo de manera desesperada que nos quedemos en casa, que es nuestra última oportunidad para evitar contagios masivos de la pandemia.

La economía de los taxqueños y de los mexicanos está siendo seriamente afectada; muchos vivimos al día, para ir penas comiendo y cubriendo otras necesidades esenciales. El gobierno federal anuncia créditos de $25 mil pesos para micro empresarios formales e informales. Ojalá la operatividad de esos créditos NO sea tan engorrosa y pronto comiencen a llegar a la gente que tanta falta le van a hacer para comenzar a recuperar la economía de los mexicanos. Por lo pronto, Taxco se debate entre el coronavirus, el DAP y una economía casi paralizada.

Comments

comments