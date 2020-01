Taxco, juicio político y viaje europeo cuestionado por la gente

13-01-2020

Hugo Figueroa Ocampo

Fue el pasado jueves 09 de enero del presente año, cuando el Regidor José Luis Ortega Fuentes presentó ante el Congreso del Estado de Guerrero, una “denuncia de Juicio Político en contra del C.P. MARCOS EFREN PARRA GOMEZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, por la probable comisión de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos”.

Entre los hechos que se señalan, se menciona que el Alcalde taxqueño NO ha respetado leyes supremas y secundarias que juró guardar durante su toma de protesta, además de que NO hay acceso a la información individual y colectiva. Asimismo, se indica de que el primer edil “no ha convocado a ninguna Sesión Ordinaria de Cabildo Abierto como se encuentra estipulado en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero”.

En el punto número 5, se estipula que “NO existe información alguna sobre el estado que guardan las RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como tampoco de la Comisión Estatal de Guerrero, violaciones y omisiones que transgreden en gran medida los derechos humanos de personas y grupos sociales que de por sí ya han sido sujetos de transgresiones a sus derechos y que se ven doblemente afectados por el actuar del denunciado”.

En el punto 6 de la denuncia se describe que “el denunciado, el C.P. MARCOS EFREN PARRA GOMEZ no ha entregado a la Comuna Municipal en lo que va de su gestión, ninguna información relativa a las obras públicas realizadas o que estén por realizarse, es decir, NO ha entregado ningún expediente técnico, ni el informe financiero, ni la comprobación, ni el soporte que ampare los gastos efectuados en las obras públicas municipales”

“Con su actuar, el hoy denunciado impide el progreso social e individual, pues como lo han señalado los criterios emanados por el Poder Judicial de la Federación, el derecho a la información constituye el pilar esencial sobre el cual se erige todo Estado democrático. Su observancia permite la creación de un verdadero pluralismo social, en tanto que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de los derechos constitucionales en un sistema participativo, sin los cuales no podrían funcionar las sociedades modernas y democráticas, lo que en el Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón se ha venido obstaculizando de manera sistemática”

La denuncia de Juicio Político está bien fundamentada en consideraciones jurídicas nacionales e internacionales, lo que conlleva a que los diputados locales analicen minuciosamente si la misma procede. Y es que, además, la semana pasada el Ayuntamiento taxqueño fue escenario de fuertes críticas en las redes sociales, debido a que la mayoría del cabildo taxqueño otorgó permiso al Presidente Municipal, Marcos Parra Gómez para viajar durante 10 días por tierras europeas y acudir a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en España, y al Vaticano a entregar, junto con artesanos taxqueños, una réplica de la Virgen de Guadalupe.

Solo dos regidores votaron en contra de ese viaje (José Luís Ortega Fuentes y una Regidora del PRI) argumentando en parte lo que la voz popular expresó por las redes sociales: de que no es el momento de que el Alcalde se vaya a Europa, debido a la violencia que impera en nuestro municipio, además de que debe aplicar la austeridad Republicana que sostiene el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, así como de respetar la laicidad del Estado mexicano.

Les valió un comino a 7 ediles del cabildo taxqueño, mismos que aprobaron ese viaje a realizarse a finales de este mes de enero, llevando consigo a una comitiva selecta. Hay que agregar que años atrás se han hecho hermanamientos con ciudades extranjeras, mismas que “no traen ningún beneficio a la mayoría del pueblo de Taxco”, reclamaron en las redes sociales, además de que “esa costumbre de acudir a la tal FITUR, también beneficia a unas cuantos grandes empresarios”, reclamaron con molestia en Facebook.

Sin embargo, las autoridades municipales se han impuesto, harán el viaje a Europa, en tanto que el Juicio Político contra el Alcalde taxqueño seguirá su procedimiento y habrá que esperar los resultados, mientras la gente vive en la zozobra de la violencia, la crisis económica, con escasez de agua en sus hogares pero con tarifas aumentadas, y con autoridades municipales que viven en su burbuja elitista y soberbia, sin ver ni oír al pueblo que dicen “representar”

