29-04-2019

En mi opinión

TAXCO ESCENARIO DEL TIEMPO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, aquí estamos dándole al teclado de esta máquina del demonio, estoy escuchando el partido Toluca-Pumas veremos como quedan y como se acomodará la liguilla. Suerte.

Bueno un día, de esta semana que finalizó, recibí una llamada telefónica, era mi amigo el Lic. Hugo Figueroa Ocampo, nos vimos en Casa Jana y me regalo un pequeño Libro, es una serie de narrativas (antología) editado por primera vez por la Escuela Preparatoria No. 4 Pablo Neruda de esta ciudad de Taxco de Alarcón.

Mi amigo Hugo me dijo; te lo regala un servidor, pero a mi me los entregó el Director de la Institución Educativa para que yo los obsequiara, así que si quieres dale las Gracias, al Director o a la Institución.

Gracias, Señor Director, Gracias a la Preparatoria No. 4, ojalá sea el primero de muchos.

Lo leí con atención, vi el nombre de personas conocidas por mí, otras que no conozco, no se si sean profesores o alumn@s de la institución.

Pero; vamos al asunto:

Inicialmente leí; Taxco: Rubí engarzado en un macizo de plata, escrito por Saturnino Abarca Villada, me pareció un buen pasaje por el recuerdo del Taxco de todos nuestros amores. De lo que dice el escritor y no lo comparto es lo que dice, que Taxco es un pueblo Mágico por vocación y actitud; no por definición o decreto.

Pregunto; ¿se puede ser mágico por vocación?

La otra; no sé qué edad tenga el Prof. Saturnino, pero quien lo asesoró debió decirle que la bebida llamada o conocida como Bertha, fue inventada en el Bar que lleva el mismo nombre, el Bar Bertha`s, no entiendo porque relaciona el tomarse una Bertha en el Bar Paco.

Fuera de eso, buena su crónica, relato o análisis del Taxco que muchos añoramos y del Taxco actual.

La Leyenda de la Casa Roja, hay varios historiadores taxqueños que lo han escrito, el ultimo dice que fueron integrantes de una familia que hasta nuestros días existe en México, que fueron familiares de quien fue candidato a la Presidencia de la Republica por el PRI, José Antonio Meade, ni lo acepto, pero tampoco lo deshecho, quien lo escribe debe tener sus argumentos bien cimentados.

Después vienen seis ensayos, historietas o narrativas escritas por una dama; Antonia Sánchez Rodríguez.

El Cajón, Desengaño, Renacer, Plátano, Adolfo y El Seminarista.

Todas estas narrativas, son ejemplos vivientes del vivir a diario del mexicano, el esposo desobligado, pero galán: El deseo de comer algo pero que el papa lo tiene alzado o escondido. La imaginación de lo que tiene que soportar un animal en la ciudad, pudiendo estar en los montes o en el campo de mi Pueblo Tehui. El hijo mentiroso, farsante, pero consentido por la madre,

Que bellos ejemplos de como somos y como vivimos.

De Lázaro Rivera Cuevas; El Tío Clarito, De Mojados y Un Viaje a La Habana.

Posiblemente su mejor narrativa es Un Viaje a la Habana, quienes conocemos ese paradisiaco lugar, como turistas, tenemos una visión diferente a como lo vivió el escritor, estoy totalmente de acuerdo y comparto el hecho de que Cuba tiene lo mejor como fabricantes de Profesores, (Educación) Médicos, pero hay algunas cosas que se ignoran, pero es preferible no entrar en polémicas.

De Carlos Rouzaut, La Pequeña Princesa.

Muchos no nos atrevemos a vernos al espejo y aceptar lo que el espejo nos dice: que ya estamos viejos, arrugados, calvos; insistimos en vernos jóvenes, en no aceptarnos como realmente nos vemos, tampoco aceptamos que muchas veces fingimos ante la sociedad ser lo que no somos. En Fin.

Del Prof. Fulgencio Bustamante, me quedo con ese tesoro que fue la entrevista a Felipe Krayem Sánchez, uno de los últimos Bohemios de Taxco.

La tristeza de saber que le cantaste, que le amenizaste que fuiste hasta cómplice furtivo de alguna acción a políticos encumbrados como Gobernadores, Diputados, Presidentes Municipales etc.

Me agrada de sobremanera el hecho de que Fulgencio de a conocer esa grabación, que la gente de Taxco conozca esa(s) historia(s) que no quede en manos como un tesoro porque se vuelve letra o en este caso voz muerta, sin embargo, hecha publica pertenece a la Historia de Taxco.

Espero hacer una columneja exclusiva sobre esta entrevista, vale la pena.

Sobre la otra entrevista de su hermana de Raful y de Felipe, la de María, creo que, de acuerdo al tiempo, el machismo en ese tiempo era imperante y ella como mujer y como hermana mayor, su obligación era estar en la cocina al pendiente de lo que quisieran los hermanos, el papa o los invitados (varones) pero eso lo trataremos en otra columneja.

Por lo pronto; nuevamente FELICIDADES a la Prepa No. 4, al Director, a su personal Administrativo y a sus docentes.

Yo soy egresado de la Prepa No.5 antes que fuera Preparatoria No. 4.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments