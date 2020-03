23-03-2020

TAXCO DEBE ENFRENTAR LA ADVERSIDAD CON VALOR, ESPERANZA Y FE

Hugo Figueroa Ocampo

Suspensión de clases en las escuelas, suspensión de la Feria del 4º Viernes, transportistas de Pilcaya y tetipac protestando por los abusos de policías ministeriales, instalación del tianguis artesanal sabatino, suspensión de la Semana Santa y medio mundo preocupado en demasía porque la economía se ha semi paralizado en Taxco y en el país, motivada por la Pandemia del coronavirus. Lo mismo se queja la señora que vende comida que el transportista de la urban y de la combi. Y lo dice el restaurantero y el hotelero, así como los de las platerías y de los pequeños negocios, al igual que el de la tienda de abarrotes.

Los vaivenes imperan entre autoridades y la población en general. Tan es así que el gobierno municipal de Taxco de Alarcón, decidió instalar a los comerciantes que tradicionalmente acuden a las calles del barrio de La Veracruz para festejar el 4º Viernes de Cuaresma, y a los 3 días fueron retirados para evitar aglomeraciones de personas, aunque éstas ya se habían dado durante los días mencionados.

El gobierno federal dice que no se puede paralizar totalmente el país porque la mitad de los mexicanos “viven al día, por lo que puede provocarse que su economía se quiebre”, expresó Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud. Y es que realmente la gente que no tiene un sueldo fijo, que no trabaja en alguna dependencia del gobierno federal, estatal o municipal, o empresa privada que logre respaldarlo económicamente, está comenzando a sufrir ya una carencia económica, que desafortunadamente puede ir avanzando.

Por el coronavirus nos dicen que nos quedemos en casa, por lo que la actividad económica está a un nivel medio. Hay poco turismo en Taxco, y por lo tanto, hay poca venta de artesanía, y esas cadenitas afectan al hotelero, restaurantero, platerías y pequeños comercios. Las autoridades municipales y líderes del tianguis sabatino, se reunieron y acordaron que sí se instalaran el pasado sábado. Hubo poca gente comprando, muchos artesanos comenzaron a levantar sus puestos a eso de las 3 de la tarde.

Andrés Manuel López Obrador trata de transmitir calma a la gente. Hasta el momento de escribir estas líneas, el gobierno federal solo ha anunciado medidas de salud para enfrentar el coronavirus, aunque medidas económicas aún no han sido escuchadas. Se habla, por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, que quizá hasta junio sigamos sufriendo estos estragos. Es mucho tiempo, será difícil resistir económicamente para esa mitad de familias mexicanas que vivimos al día.

Los 3 niveles de gobierno deben de seguir implementando medidas de salud, pero también deben tener planes de cómo apoyar a los mexicanos en cuanto a la crisis económica en la que pueden caer, así como garantizar seguridad pública para todos. Nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que está garantizado el abastecimiento de alimentos, aunque haya medios informativos que tratan de crear pánico entre la gente, motivándola a que realice compras excesivas, que de verdad en algún momento pueden provocar desabastos.

Lavarnos las manos, usar tapa bocas, no saludar físicamente, no abrazarnos, son acciones que la mayoría de los ciudadanos ya estamos implementando. Sin embargo, resulta complicado observar que las actividades económicas, en una ciudad turística como Taxco, han disminuido considerablemente, y esa interdependencia nos afecta a la gran mayoría de los taxqueños.

¿Qué sigue, qué viene? Por lo pronto, tratemos de seguir trabajando, los que podamos y no tenemos un sueldo seguro, aunque nuestros ingresos sean mínimos. Porque es peor dejar de hacerlo, apreciemos cada peso que ganamos. A esas monedas hay que darles la mejor utilidad; sigamos aplicando las medidas de higiene respectivas y solidaricémonos, no caigamos en la desesperación, aunque debemos asumir nuestra realidad como complicada, pero que, SÍ podemos salir adelante. Que así sea.

Comments

comments