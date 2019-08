19-08-2019

TAXCO CON POCO TURISMO Y GOBIERNOS SIMULADORES

Hugo Figueroa Ocampo

De repente, ese infierno terrenal vuelve a invadir nuestro municipio de Taxco de Alarcón: la violencia asesina y cobarde que mata y dispara indiscriminadamente cuando su furia como espinas salvajes se entierra y sega la vida de la gente. La ciudad colonial de Taxco luce a casi todas horas hermosa, con una Plaza Borda con turistas y residentes que descansan, disfrutando de las bellezas en ese lugar, como la parroquia de Santa Prisca y el Quiosco, la Casa Borda y los restaurantes y platerías; aunque de repente aparezca ese infierno violento que todo lo empaña.

Los prestadores de servicios y los vendedores de artesanías se quejan, lamentan que durante años el turismo ya no llega como antaño, y que los pocos que vienen es por tan solo unas horas o uno o dos días, y que es turismo nacional y mínimo el internacional que visita nuestra ciudad, encontrando un contraste con las cifras que proporcionan los gobiernos simuladores de Héctor Astudillo Flores y Marcos Efrén Parra Gómez, quienes con bombo y platillo y a través de la prensa chayotera, informan que “la afluencia turística a Taxco fue hasta del 100%”, se atreven a decir con desfachatez.

La supuestas promociones turísticas que los gobiernos estatal y municipal hacen de Taxco, durante años han resultado fallidas, y la gloria de nuestra ciudad colonial quedó en el pasado, cuando de verdad había bonanza de visitantes y de venta de artesanías de plata, principalmente, y de otros metales, cuando programas de televisión, como “Siempre en Domingo” y México Magia y Encuentro”, transmitían desde Taxco hasta en vivo.

Todo lo anterior queda como un recuerdo y una nostalgia que actualmente trae consigo que la economía taxqueña esté muy, pero muy deteriorada. Y la exclusión de Taxco del programa “Pueblos Mágicos”, aún no sabemos si en verdad vaya a perjudicar todavía más la afluencia turística, debido a que el gobierno federal argumenta que esos recursos tan solo beneficiaban a unos cuantos empresarios y NO a la sociedad en su conjunto.

Y el truncamiento de la creación del Museo de la Platería, por falta de transparencia en el manejo de los recursos, según el gobierno estatal, aunque los organizadores argumenten que son solo pretextos para no invertir, obstaculiza también, al menos, la construcción de algo más para buscar traer más turismo a Taxco. Es decir, en lugar de reactivar programas, sanearlos y transparentarlos, la mejor opción, fáciloide y cómoda para los gobiernos estatal y federal, es cancelar dichos programas y proyectos.

Es justo y necesario que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador voltee a ver a Taxco como ciudad turística, que de verdad y con seriedad se promocione la ciudad colonial, y aunque en algunos actividades turísticas como La Feria de la Plata, se recurra como en el pasado a que ésta se realice con inversión privada, se haga porque los resultados de antaño realmente fueron positivos para la colectividad.

Claro que todos debemos poner de nuestra parte para reactivar la economía taxqueña. Hay que vender artesanías que de verdad sean de plata y no de otros metales y hacerlas pasar por el metal blanco, porque eso hace perder la confianza de los turistas; hay que dar buenos servicios en hoteles y restaurantes con habitaciones limpias y cómodas, con comida que tenga buen sabor. Los taxistas deben dar buen servicio sin abusar en sus tarifas al cobrarles a los turistas; EL Alcalde taxqueño debe estar más tiempo en Taxco en lugar de irse a Acapulco, como lo mencionan y denuncian los ciudadanos en redes sociales, para ocupar todo su tiempo como servidor público en beneficio del municipio.

En fin, y aunque suene trillado, son la sociedad y los gobiernos de los tres niveles los que debemos ponernos las pilas para salir de este atolladero económico que está obligando a muchas familias del municipio de Taxco de Alarcón a emigrar a otras ciudades del país o del extranjero para buscar empleo, “porque la situación económica está de la chingada, y todavía le agregas la violencia a cada rato y por donde quiera, es peor la cosa”, manifiesta con coraje y tristeza uno de los miles de taxqueños en crisis económica.

Comments

comments