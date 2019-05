28-05-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

SUCESIÒN 2021; PRD, DESESPERADO

Quizás, este no sea el mejor momento para adelantar vísperas y construir escenarios políticos a futuro, pero el otrora poderoso partido PRD -que va en caída libre- se adelanta a los tiempos electorales pues sus tribus ya hasta mencionan nombres de prospectos a la candidatura a gobernador de Guerrero. Existe mucha ambición pero también nostalgia entre perredistas.

El PRD, ya no está para mostrar el músculo; los mejores tiempos del partido del sol azteca ya pasaron. Sin embargo, las tribus perredistas se engallan e ilusamente dan a conocer nombres de posibles candidatos a la gubernatura, aunque estos no tengan la aceptación ciudadana ni cuenten con posibilidades de obtener la silla más codiciada del Poder Ejecutivo.

Lo que va ocurrir cuando se acerque el año 2021, en la víspera de la elección para gobernador, diputados locales y federales y alcaldías, es que un segmento de perredistas pasará a las filas de Morena; otro segmento podría ingresar al PRI, dependiendo de quiénes serán los candidatos más fuertes a la gubernatura. Los del PRD, siempre velan por sus intereses personales.

Luego de la reunión de la Comisión Política del PRD en Acapulco, las tribus dieron a conocer nombres de viables pre candidatos a la gubernatura. Y como decía el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa: “La caballada está flaca… (Famélica)”.

Beatriz Mojica, perdedora, quien nunca ha ganado una elección encabeza la lista; sigue Lázaro Mazón, ex alcalde de Iguala con muy mala fama.

También mencionan al ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, quien arrastra fama de corrupto y perpetrado delito de peculado en la comuna del puerto; además, proteger a funcionarios de la Capama –Javier Chona y Juan Antonio Ramírez Valle-, quienes tendrán que reintegrar 147 millones de pesos que defraudaron en el organismo municipal, por orden de la Auditoria Superior del Estado (ASE).

Evodio, de manera cínica encabezó evento en Tecpan con miembros del PRD, lo cual es precampaña política disfrazada, en su afán por ser candidato a gobernador. En los próximos días podría ser inhabilitado por una alta autoridad, por no comprobar millonaria suma de dinero de las arcas de Acapulco.

En la lista mencionan al alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán. No puede gobernar la capital, menos Guerrero. A Toño, lo “calentó” el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien es bueno para esos menesteres.

Carlos Reyes Torres, quien mantiene rancio cacicazgo en el municipio de La Unión, también lo mencionan como prospecto, pero no cuenta con preparación, carisma y menos base social. Absurda tal propuesta.

Bernardo Ortega Jiménez, quien realiza destacado trabajo como diputado en el Congreso Local, en principio aspiraba ser líder estatal del PRD, pero los caciques que mandan allí lo bloquearon. Bernardo, ni suda ni se acongoja si lo mencionan o no como pre candidato a la gubernatura; tampoco se calienta, ni se deja calentar por nadie.

La realidad, es que muchos dirigentes de tribus en el PRD, andan bastante preocupados ante la cercanía del 2021, porque el jefe de Morena; o sea el presidente AMLO, repudia al partido sol azteca y a todos los líderes y militantes.

Muchos dirigentes y militantes del PRD, querrán montarse en la ola de Morena en el año 2021, pero serán bajados del convoy de AMLO. Al tiempo.

AUTO DEFENSAS, PROBLEMA LATENTE.

El gobierno de Guerrero que encabeza el mandatario Héctor Astudillo Flores, está imposibilitado para asignarle un policía a cada ciudadano para cuidarlo. “Quien anda mal, mal acaba”. “El que nada debe, nada teme”. Son dichos populares, bien dichos.

Lo que hace el gobierno estatal es monitorear las 24 horas a los distintos grupos autodefensas que se encuentran diseminados en la geografía de Guerrero pero casi siempre dan nota roja negativa.

CRAC-PF, Paz y Justicia, UPOEG, entre otras, son organizaciones a las cuales los tres órdenes de gobierno los tienen vigilados, porque entre ellos mismos mantienen diferencias y se atacan como si estuvieran en guerra.

El gobernador Astudillo Flores junto con el Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos y el titular de Seguridad David Portillo Menchaca han sostenido reuniones urgentes para tomar emprender acciones que eviten enfrentamientos entre la CRAC-PF y Paz y Justicia.

Dos elementos policiacos rurales de una comunidad de Chilapa fueron secuestrados y muertos (desmembrados); por esa razón el gobierno tuvo que intervenir para apaciguar a la gente y convocarlos a la paz y concordia.

El gobierno estatal que encabeza Astudillo Flores, en los hechos, hace titánicos esfuerzos por construir la paz pero parece imposible detener la espiral de la violencia por la cantidad de muertos el pasado fin de semana, no sólo en Guerrero sino en gran parte del país como: Michoacán, Guanajuato y la CDMX, entre otros… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

