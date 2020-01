21-01-2020

¿SOLICITUD DE JUICIO POLITICO AL ALCALDE DE TAXCO?

José Avilés Cuevas.

Hellowww mis queridos y estimados lectores, amigos y críticos, ya estamos en la segunda quincena del mes de enero, ya comenzamos a pensar en la semana santa.

Este año iniciará la cuaresma el 16 de febrero con el Miércoles de Ceniza y la semana santa será la primera semana de abril.

Bueno; la semana pasada me hicieron llegar copia de una solicitud dirigida al Titular de la Secretaria de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero en la que el C. José Luis Ortega Fuentes, Regidor del Ayuntamiento Municipal de Taxco Guerrero, solicita Juicio Político en contra del Alcalde de Taxco de Alarcón, Marcos Efrén Parra Gómez, este documento sustentado en algunos artículos de nuestra Carta Magna pero sobre todo en la Ley Numero 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO y en el Articulo 14 de la misma Ley.

Posteriormente el miércoles 15 de enero en el Diario La Jornada Guerrero en una columna firmada por Citlal Giles Sánchez, el regidor manifiesta haber ratificado su denuncia ante el Congreso del Estado, acusando al Presidente de Taxco de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Taxco, de falta de Transparencia y de no hacer publicas las actas de Cabildo.

Me eché un clavado a mi librero y busqué mi Prontuario de Legislación Fiscal para ver la Ley invocada, así como el Manual para Regidores que distribuyó la ANAC (Asociación Nacional de Alcaldes)

Voy a realizar un pequeño análisis y a dar Mi Opinión al respecto.

Posiblemente en otra época con otro(s) Gobierno(s) precedería la solicitud, actualmente ni de faul, inicialmente esta mal fundamentada, la Ley a la que invoca es muy clara y en su Capitulo II PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLITICO en su Artículo 14.- Textualmente dice: La Comisión Instructora abrirá un periodo de prueba de veinte días hábiles dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezca el denunciante y el servidor público, así como las que la propia Comisión estime necesarias.

Es más claro el Artículo 7º.- respecto a los sujetos, causa de juicio político y sanciones, pero En Mi Opinión el Regidor se deja llevar mas por el protagonismo que por su capacidad, no se quien esté detrás de el a manera de titiritero, porque el comportamiento del Regidor es mas de reflectores que de usos prácticos.

El Ayuntamiento cuenta con un Departamento Jurídico que llevará este caso, pero; ¿el Regidor cumple con las obligaciones que tiene con la ciudadanía?

La Ley Orgánica del Municipio Libre, lo obliga a cumplir con lo siguiente entre otras tantas:

Rendir informes de su gestión, respecto a las comisiones de carácter permanente que se le asignen.

Deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones de Cabildo.

Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la Administración Municipal.

Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el Ayuntamiento.

Realizar sesiones de audiencia pública, para recibir peticiones y propuestas de la Comunidad.

Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado la Declaración de su situación Patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Proponer al Ayuntamiento los proyectos de Reglamentos Municipales. etc. etc. etc.

¿con cuál de estos cumple cabalmente? Ahora: El actual Cabildo es totalmente de oposición, hasta una Regidora del PAN le juega a lo “CONTRERAS” y no andan de exhibicionistas, todo hay que hacerlo al interior del Cabildo, oponerse con razones y bases bien fundamentadas, no con caprichos.

Respecto a las Actas de Cabildo en el Periodo Gubernamental Municipal 1996-1999 que presidio Marcos Efrén Parra G. y en la cual fui Regidor, puntualmente nos entregaban copia certificada de las actas de Cabildo.

No existe Ley que obligue al Ayuntamiento a entregar estas copias, pero a nosotros nos la entregaban a petición de la Fracción Priista que había en ese Cabildo y de la cual yo era parte junto con Flor Añorve Ocampo y Álvaro Burgos Barrera.

Pero en fin esta es solo Mi Opinión, no soy dueño de la verdad, simplemente, soy dueño de mi verdad.

