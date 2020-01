SIGUEN LOS DESTAPES EN TAXCO

29-01-2020

EN MI OPINION

José Avilés Cuevas.

Hellowww mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, ya estamos inmersos en la ultima semana del mes de enero, la próxima semana inicia el mes que dará inicio a la cuaresma, iremos avanzando con rapidez rumbo a la semana mayor o santa, como usted la nombre.

Bueno, a lo nuestro:

El día 22 de enero del presente año, me enviaron una fotografía vía Whats App con el siguiente texto:

Tuvimos un desayuno de CTM, nos convocaron para darnos la noticia que la Diputada Araceli, buscará la presidencia Municipal de Taxco y que requiere de nuestro apoyo.

Así que la CTM ya tiene candidata.

Perfecto; un año y medio de anticipación.

Voy a realizar un análisis a mi estilo.

La Diputada Araceli, tiene todo su derecho y legitimidad para aspirar a ser la Presidenta Municipal de Taxco, no se, pues lo ignoro, si tenga la capacidad, es la primer vez que ostenta un cargo y fue por la vía plurinominal, nunca se ha jugado en una nominal, no sabe que reacción tenga el electorado frente a su candidatura, debe saber que su sector esta muy dividido y lo más importante; ¿Qué tanto le puede pesar ser hija de una de las personas mas nefastas de la política taxqueña?

Ahora; como decía Don José Coria Chávez de un político taxqueño de hace algunos ayeres; pelea las grandotas, para asegurar y quedarse con las chiquitas.

Hace algún tiempo lo dije y lo escribí;

Hay una regla no escrita en la política taxqueña, que nunca un(a) cetemista seria Presidente Municipal de Taxco, en su tiempo a la CTM se le otorgaron la Sindicatura Municipal, una Diputación Local y la Diputación Federal.

Al Congreso de Trabajo que representaba la Sección 17 de los Mineros se les otorgaba una Regiduría.

Así Tutti Contenti, la CTM inicialmente perdió la Diputación Federal con el Dr. Jaime Castrejón Diez, posteriormente perdió el Distrito Local que tenia concesionado el ahora XXI. Lo perdió con el Ing. Abraham Ponce Guadarrama, ahora está en peligro de perder la Sindicatura, pues la división al interior de la CTM en Taxco es evidente, el Lic. Alejandro Trujillo Leguizamo al cortarse el cordón umbilical y depararse de Antelmo Alvarado, llevándose una buena cantidad de organizaciones y de lideres naturales ha fracturado de manera considerable al sector a nivel local, esto lógicamente tendrá repercusiones en el próximo proceso electoral del 2021.

Ejemplo; con el Lic. Trujillo se fueron Cornelio, el líder de los semifijos del Mercado Municipal, la Profa. Vicenta que tiene una presencia fuerte en su Comunidad que es una de las más grandes del Municipio, me refiero a Acamixtla.

De por si el Sector Obrero de por si ha ido a la baja desde hace algunos años, en Taxco prácticamente ya no tiene presencia, sus lideres no son Obreros, sus últimos Síndicos no son, ni fueron obreros.

El ultimo Sindico realmente Cetemista creo que fue Luis Miguel Villareal, con el respeto que me merecen, Toño Juárez, Oscar Diaz, Toño Hernández, Alejandro Trujillo y Ana Lilia Jacobo, son Sindicalistas, pero no obreros.

Pero, en fin, es la manera actual que tiene CTM en Taxco, aunque como están las cosas actualmente para el PRI creo que los cotos de poder tendrán que desaparecer, tendrán que buscar verdaderamente personas que garanticen ganar, no caras bonitas, recomendados, compadres de los Gobernadores o de las cupulas en fin todo lo que se dio en el pasado, si quieren recuperar algo de lo mucho perdido.

En Taxco se siguen moviendo las aguas en torno a las aspiraciones de algunos pretensos, no solo en el PRI, también en otros partidos, en MORENA la rebatinga esta mejor, suenan nombres, padrinos, relaciones, pero MORENA no encuentra el idóneo para Taxco, incluso al interior de la Dirigencia Nacional se están dando de palos, la Polewnsky no acepta su destitución, esto conllevara a fracturas internas.

Bueno esa es Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments