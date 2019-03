13-03-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

SECCIÓN 14; MISTERIOSAS MANIOBRAS

Lo que son las cosas, ahora, en lugar de que la CETEG organice movilizaciones y se manifieste en contra de la falta de pago para los trabajadores de la Educación no inscritos en el FONE, es el Secretario General de la Sección 14, Javier San Martín Jaramillo, quien está movilizando a los Maestros institucionales en contra del Gobierno del Estado, teniendo como pretexto: exigir el pago quincenal a los más de 6 mil sindicalizados que no están en el FONE.

Las cosas están muy claras. El pago de estas quincenas corresponde en un cien por ciento al Gobierno Federal, que es quien está recortando el presupuesto, dejando fuera a todos los trabajadores de la educación que no están en el FONE.

Sin embargo, San Martín Jaramillo está convocando a los Maestros para que tomen las delegaciones regionales de la SEG, que realicen diversas manifestaciones en las propias escuelas, etc.. Lo raro del caso es que este Secretario General de la Sección 14, el más mediocre que han tenido, porque no atiende las oficinas centrales y se pasa toda la semana en Iguala, intenta presionar al gobierno del Estado.

Si las intenciones del dirigente de la Sección 14 fueran auténticamente de apoyo a los trabajadores de la Educación como es su responsabilidad, enfocaría sus movilizaciones en contra del Gobierno federal, como debe ser lo correcto y como lo está haciendo la CETEG. Algo busca con esta agresión en contra del Gobernador y de la Secretaría estatal de Educación. Veremos y diremos.

CONGRESO; LA CUARTA TRANSCORRUPCIÓN.

A pesar de que presumen de ser honestos al pie de la letra siguiendo los pasos de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso local continúa la instalación de un tablero electrónico que tiene un costo muy superior a los siete millones de pesos, de los cuales no se conoce licitación alguna, ni el nombre de la empresa que les vendió tan costoso como superfluo aparato.

Si hablamos del Congreso federal, donde votan quinientos Diputados, resulta congruente la existencia de un tablero electrónico, por la dificultad para contar todos los votos que emiten los legisladores en sus sesiones. Pero en un Congreso como el de Guerrero, que cuenta con solo 46 diputados, es ilógico y risible que se adquiera un aparato de tal magnitud.

Es por eso que las anteriores legislaturas se abstuvieron de comprar dicho tablero. Para contar 46 votos no es necesario un gasto de tal magnitud. Lo peor del caso es que aquellos funcionarios que surgieron del Partido Morena el pasado primero de julio, presumen de formar un gobierno de austeridad republicana. Pero en los hechos actúan igual o peor que los anteriores gobiernos.

El tablero electrónico de marras, fue adquirido cuando todavía era diputado en funciones el millonario súper Delegado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y su “mozo de estoques”, Antonio Helguera Jiménez, a quien le heredó Pablo Amílcar la Junta de Coordinación política, le dio continuidad al asunto.

No existe licitación alguna ni se conoce el nombre de la empresa que surtió dicho tablero; seguramente se dio el famoso diezmo y ambos diputados morenistas se llevaron a sus bolsillos una buena cantidad de dinero. Dicha operación corrupta mancha el nombre de la fracción de Morena y los otros integrantes deben exigir la transparencia y cuentas claras; porque se contradice con la lucha anticorrupción que tanto presumen.

OTRA CONTRA LOS MAÑOSOS.

Finalmente el Director General del ISSSPEGRO (Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero), José Manuel Urióstegui Alarcón, se cansó de esperar que los ayuntamientos paguen los adeudos a esta institución, que son beneficios para los trabajadores.

El funcionario solicitó a la Fiscalía General del Estado, que se proceda penalmente en contra del Ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, por haber desviado las cuotas de seguridad social que les descontó a los trabajadores en su gobierno municipal: 280 millones de pesos en total; de los cuales, 150 corresponden a la administración municipal; 78.7 millones de CAPAMA y 7 millones del DIF.

Urióstegui Alarcón aseguró que la demanda fue interpuesta desde junio de 2018, contra los Presidentes municipales de Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Tixtla (Evodio Velázquez Aguirre, Marco Antonio Leyva Mena, Omar Jalil Flores Majul y Hossein Nabor Guillén, respectivamente) por no haber entregado el monto total de cuotas al ISSSPEGRO. Atención.

DESCARADO NEPOTISMO.

Con los votos de la fracción de Morena en el Senado de la República y seguro por órdenes presidenciales, se dio un fuerte golpe en contra del nepotismo al que tanto critica Andrés Manuel López Obrador; porque fue elegida como nueva Magistrada de la Suprema Corte de Justicia, la Abogada Jazmín Esquivel.

El asunto causó gran revuelo desde que el Presidente López Obrador envió la terna donde fue incluida Jazmín, quien es ni más ni menos que la esposa de José Marío Rioboo, uno de los asesores más cercanos de AMLO.

Con este colaborador que siempre ha sido su principal contratista, el Presidente hizo buenos negocios cuando fungió como Gobernador de la Ciudad de México y hoy manejan acuerdos importantes para construir el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. ¿De qué se trata?

