15-10-2019

SE ANUNCIA AUDITORIA AL HOSPITAL ADOLFO PRIETO

Hugo Figueroa Ocampo

En el portal digital de Uninoticias, el periodista Alejandro Gómez Sotelo, a través de una nota informativa, da a conocer que “La Auditoría Superior de la federación(ASF) realizará una revisión minuciosa a los estados financieros del hospital general Adolfo Prieto de Taxco, para conocer la forma en cómo se han utilizado los recursos públicos asignados al nosocomio, la adquisición de insumos y la asignación de suplencias y estímulos económicos, ante los señalamientos de desvío de recursos y presuntos actos de corrupción”.

Dichos señalamientos han sido realizados por la dirigente de la subsección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Lidia Alonso Alonso, tanto en el portal antes mencionado, como en el periódico digital “ Espectador”.

Sobre la Auditoría que viene, el periodista Alejandro Gómez señala que “de acuerdo con integrantes de la subsección 12 del SNTSA, en cuestión de horas los auditores de la federación llegarán al hospital a revisar la documentación relacionada a los movimientos financieros de los directivos y harán la comparación con la papelería entregada en la oficina del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, donde se comprueban las irregularidades”, y que dicha auditoría al nosocomio “fue aprobada en el marco de la visita de López Obrador al estado de Guerrero”.

Hay que agregar que por las redes sociales se ha denunciado que la dirigente sindical Lídia Alonso, está recibiendo presiones debido a las denuncias de presuntas irregularidades en el hospital Adolfo Prieto que ha hecho públicas ante la sociedad taxqueña. Es un tema que habrá que seguir, estar pendientes sobre los resultados de la auditoría que aplique el gobierno federal para saber si de verdad existen o no dichas irregularidades. Los taxqueños nos hemos quejado durante años de que los servicios en ese nosocomio no son del todo eficientes, ojalá que esta intervención del gobierno federal traiga consigo el mejoramiento de la atención médica a la gente.

DEPURACION DE CUERPOS POLICIACOS

En nuestro municipio de Taxco de Alarcón continua la violencia. Llaman la atención las declaraciones hechas la semana pasada por la Secrataria de Gobernación de Gobierno Federal, Olga Sánchez Cordero, quien al comparecer ante los diputados federales por motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, manifestara que se necesitan “depurar los cuerpos policiacos municipales y estatales para que la Guardia Nacional de verdad pueda combatir la violencia en nuestro país.

Es un tema de verdad preocupante y delicado el expresado por la funcionaria, pues resulta que la Guardia Nacional recorre las calles dela ciudad de Taxco y los resultados hasta el momento no son de nada alentadores. Queda la impresión de que necesita limpiarse a los cuerpos policiacos municipales y estatales, más claro no puede decirlo Olga Sánchez. Por lo pronto, nosotros tratamos de seguir nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, caminando por las calles y acudiendo a nuestros centros de trabajo.

No están fácil aceptar que vivimos momentos de zozobra y de incertidumbre, y más aún cuando nos damos cuenta que hasta el momento las estrategias para darnos mayor seguridad a los habitantes no traen resultados positivos. Sabemos que la Guardia nacional creada durante este gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene las mejores intenciones de comenzar a traernos la paz que tanto anhelamos, pero hace falta eso que dice la funcionaria: que los gobiernos estatales y municipales deben entrarle también al cambio verdadero, depurando sus cuerpos policiacos para que con la Guardia Nacional estén en sintonía de servir al pueblo y darnos la paz que tantos nos urge. Que así sea.

