Samo y Sandoval se presentarán en Taxco

24-10-2019

Tras el lanzamiento del tema ’Amar de verdad’, Samo y Sandoval realizan una gira de promoción con la que visitarán diversas ciudades de la república mexicana, entre ellas Taxco.

En entrevista telefónica para un medio de comuicación, Samo recordó que la idea de trabajar con Sandoval surgió tras haberse encontrado en un evento realizado en la Ciudad de México en donde terminaron cantando de manera improvisada y fue así como decidieron formar ’Somos’.

’Amar de verdad’ es la canción que promocionan Samo y Sandoval, de la cual se lanzó el video oficial hace un par de meses. ’Es una canción que escribí hace siete años junto a Luis Ortega de Río Roma y la verdad es que hacía mucho tiempo que no cantaba una canción como esta, amorosa, dedicable cien por ciento y entonces disfrutamos muchísimo el poder compartir esta canción con el público porque al final es una canción que no habla de desamor, que habla de amor bonito’, externó Samo.

Al cuestionarle sobre sus preferencias sobre los géneros musicales, el músico aseguró que no importa el ritmo, sino la letra de la canción. ’Yo le apuesto obviamente a la poesía, le apuesto a las letras aunque honestamente no le tengo ningún temor a la ropa que se le pone, al vestuario que se le pone a la letra. Creo que cuando se cuidan las canciones o lo que vas a decir a través de las canciones realmente el género musical no me preocupa’, señaló.

Samo adelantó que en la recta final de este 2019 continuará la gira con Sandoval en Estados Unidos y Colombia. Mientras que en México visitarán Guadalajara, Monterrey, Taxco, entre otras ciudades.

Este miércoles 23 de octubre, Samo y Sandoval se presentaron en Plaza Sendero Toluca para ofrecer un showcase y una sesión de fotos con sus fans. El evento fue gratuito, aunque para participar en la toma de fotografías es necesario participar en una dinámica disponible en la página de redes sociales del centro comercial.

