13-03-2019

Por Salomón García Gálvez

¿RESOLVERÀN PAGO A MAESTROS?

Más allá de filiaciones políticas o colores, el gobierno federal debe resolver el pago para los 5 mil 743 maestros que están fuera de nómina, conocido como Fone.

El presidente AMLO debe evitar el retorno de incendiarios a Guerrero, para no afectar el turismo y la economía en su conjunto.

En los hechos, se ha visto que el gobernador Héctor Astudillo Flores, a lo largo de su periodo ha resuelto el pago oportuno de salarios para todos los maestros de Guerrero. Ningún maestro se ha quedado sin cobrar.

Sin embargo, de manera cínica y oportunista la Sección 14 del SNTE que mal dirige Javier San Martín Jaramillo, movilizó a los maestros conocidos como “charros”, desde ayer, pero no todos respaldaron tal protesta.

Lo que nadie se atreve a decir en la Sección 14 del SNTE, es que quien verdaderamente manda allí es el ex Subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román.

Díaz Román, maneja como su títere a San Martín Jaramillo; ambos son originarios de Iguala de la Independencia. Son aliados.

El conflicto magisterial tiene nombre y apellidos: José Luis González de la Vega, ex Secretario de Educación, quien mantiene sucia alianza –cómplice- con Díaz Román.

José Luis y Emiliano, todavía tienen fuertes intereses en la SEG; se han refugiado en la SEP, donde –supuestamente- tienen el respaldo de la cacica magisterial Elba Esther Gordillo.

Quien mantiene informados a José Luis y Emiliano sobre el conflicto magisterial es el ex asesor de la SEG, Jorge Sotomayor; éste, apenas fue nombrado como director de Gobernación Estatal. ¿Lo premiaron?

Sotomayor, quien proviene del Cisen priista no sólo promovió conflictos y alentó la corrupción en la SEG sino que nombró en puestos claves a gente de su confianza, para protegerse.

De manera cínica y desvergonzada Sotomayor se adjudicó e indemnizó (del erario público) una cantidad millonaria al salir de la SEG. A ver si su jefe, Florencio Salazar le permite seguir saqueando.

A los maestros que la federación no reconoce en nóminas, lo único que les interesa es cobrar sus salarios; claro: los que verdaderamente devengan o son administrativos.

Y lo que teme la ciudadanía es que el conflicto magisterial vaya a ser utilizado por los jefes de las hordas magisteriales, que en el pasado vandalizaron e incendiaron el palacio de gobierno, oficinas públicas y edificios de partidos políticos.

Cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores arribó al cargo, el desastre que habían provocado las hordas cavernícolas era mayúsculo.

Sin embargo, mediante el buen diálogo iniciado por Astudillo Flores con la mafiosa CNTE-Ceteg, se lograron buenos acuerdos con paz y armonía.

Lo sorprendente es que sea ahora la Sección 14 del SNTE –los charros- quienes convoquen a la anarquía y se apropien de una bandera que no les corresponde, como es la defensa de los 5 mil 743 trabajadores de la educación.

Exigen que a ese número de trabajadores educativos se les incorpore al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, más conocido como Fone.

El gobernador Astudillo Flores, le ha llamado al titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán para que resuelva el problema de pago a los maestros.

El pasado lunes el mandatario estatal Astudillo Flores, asistió al evento de los cien días de gobierno de AMLO, y allí abordó al titular de la SEP, Moctezuma para resuelva el pago a los trabajadores educativos.

El trámite para el pago a los más de cinco mil trabajadores de la educación que no están en el Fone, lo hace el gobernador Astudillo Flores ante la Federación, pero va lento.

Si el gobierno federal se niega a pagarles salarios a los trabajadores de la educación, se generaría un verdadero conflicto al régimen estatal.

Trasciende que grupos de radicales incrustados en el SNTE, la CNTE-Ceteg y sus aliados de otros grupos se alistan para emprender acciones de vandalismo para dentro de 48 horas.

Ni la ciudadanía, ni el turismo que visita Guerrero, tampoco el gobierno estatal merece que los grupos radicales provoquen agresiones verbales ni físicas.

Se espera que el presidente AMLO respalde al magisterio, pagando los salarios a los trabajadores; la primera quincena de marzo, y si más adelante ordena alguna auditoría integral a esa “nómina” (los 5 mil 743 maestros) estaría haciendo lo debido… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

