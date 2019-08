Reciben amenazas de muerte mineros de Taxco

28-08-2019

El secretario general de la sección XVII del Sindicato Nacional Minero de Taxco, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado de muerte, revelaron miembros de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero.

Dirigentes de las organizaciones exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno investigar la amenaza y actuar contra los responsables.

Los miembros de sindicatos y organizaciones civiles señalan a la empresa Grupo México Unidad Minera en Taxco como la responsable de la intimidación, por lo dicen que cualquier cosa que le pase a Hernández Mojica y a miembros del sindicato y mineros es su responsabilidad.

En conferencia de prensa, el secretario general de la sección XVII de los mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica, informó que el domingo, entre las 19 y 19:20 horas en su celular contestó llamadas telefónicas en que un hombre identicado como «El Ahijado» le dirigió amenazas de muerte con palabras obscenas.

Expresó que la empresa Grupo México Unidad Minera en Taxco pudiera ser la responsable porque presentaron peticiones de los mineros. Externó que están analizando si proceden con la denuncia para actuar contra los responsables.

“Recibí dos llamadas a mi celular de número desconocido, en la segunda me habló un hombre que se hace llamar El Ahijado, me amenazó y me dijo palabras obscenas, pero no les puedo decir. La situación pudiera venir de la empresa Grupo México por el conflicto que llevamos 12 años porque no es la primera vez que me amenazan”, indicó.

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, mencionó el respaldo a su compañero, y también responsabilizó a la empresa Grupo México Unidad Minera en Taxco de la integridad física de Hernández Mojica, además solicitó a los tres niveles de gobierno una investigación para dar con los responsables.

