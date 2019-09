05-09-2019

En mi opinión

PROBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS

José Avilés Cuevas

Que pasa mis queridos amigos, lectores críticos y detractores, ya entramos al IX mes de este 2019, este año siento que ha transcurrido más rápido que los anteriores.

Las lluvias no han querido fluir con mas regularidad, pero; ¿qué podemos hacer? Pues simplemente nada.

Bueno; vamos a tratar un tema que tiene un poco de tiempo que viene sucediendo a nivel nacional, casi nadie lo ha comentado, pero tiene sus bemoles.

En el anteriormente poderosísimo PRI se dieron fracturas, fracturas que, aunque los priistas han intentado suavizar, al interior del PRI tiene sus consecuencias.

Primero; al buscar la Dirigencia Nacional de ese Instituto Político, se apuntaron AMLITO, José Narro y la ex Gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega.

La famosísima frase del nuevo PRI, solo la creen quienes la pronuncian, las bases ya no creen ni en la paz de los sepulcros.

Primero fue el Dr. Narro, se dio cuenta que los dados estaban cargados a favor de AMLITO, se enojó porque sabía que la votación ya estaba arreglada, amañada y se vio en la imperiosa necesidad de mandar al PRI a chiflar su flauta, renunció a su militancia en el tricolor que había tenido por décadas, los tricolores trataron de minimizar esta renuncia, pero José Narro, tiene sus activos.

Después vino lo de la ex Gobernadora Ivonne Ortega: También le pusieron a peso las guayabas, le estropearon su candidatura pues también los dados estaban cargados para el ex Gobernador de Campeche, realizó algunas denuncias publicas, pero como nadie hizo caso, también se vio en la imperiosa necesidad de renunciar al partido que la cobijó toda su vida política.

Creo que Ivonne tiene mas adeptos dentro de las bases del priismo que José Narro, pero; ¿cuántos militantes se irán con ellos? ¿a cuanto descenderá la militancia priista por estos pequeños detalles?

Lo curioso de todo esto, es que uno piensa que en MORENA todo es miel sobre hojuelas y no es así.

El choque de trenes que se dio en el Congreso, entre Martí Batres y Ricardo Monreal también tuvo lo suyo. En mi gusto personal, creo que Monreal es el mejor operador político que hay en MORENA, Martí Batres al igual que su hermana Lenia Batres, son hechura de su padre, son Izquierdistas ortodoxos, pero no conocen las base ni las masas en México, Martí piensa como Socialista, pero le gusta vivir como burgués.

Lógico; Monreal le dio una zarandeada que lo bajó de la burra, le pidió disculpas lo invitó a sumarse e hizo todo un show mediático.

A Martí esto no se le va a olvidar, pero para cuando quiera la revancha le va a quedar poco tiempo.

Bueno esa es solo Mi Opinión.

Por último; el caso de Rosario Robles.

Rosario, Dolores Padierna y la Sheinbaum, son enemigas irreconciliables, cuando la exhibición del señor de las ligas, Bejarano que es esposo de la Padierna la pareja sentimental de Rosario Robles era el señor Ahumada, que fue quien exhibió a Bejarano y a Claudio Imaz también en ese tiempo esposo de Claudia Sheinbaum.

Cuando Rosario fue candidata al Gobierno del entonces D.F. Rosario le dijo a AMLO que sus enemigos en la campaña eran, la Padierna, Bejerano, Imaz y la Sheinbaum, AMLO le dijo al igual que ahora, que el no metía las manos en esa bronca, discutió con la Chayo Robles y al final cuando Rosario salió de la reunión, le dijo al Peje:

Si no tienes metidas las manos; entonces amarra a tus perros.

Ahora que detuvieron a Rosario y que “casualmente” el juez es sobrino de la Padierna que también casualmente detiene la Interpol a Ahumada en Argentina por una supuesta evasión fiscal, pero que al comprobar que no existía ese fraude, adeudo o como le quieran llamar, lo dejaron libre, el público en general, las masas o las bases piensan que solamente se trata de una Vendetta y aunque el Presidente de la Republica diga en la mañanera que el no tiene nada que ver, pues hay que recordarle o decirle:

AMARRA A TUS PERROS.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

