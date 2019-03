Presentan exhorto para atender problema entre pueblos vecinos de Guerrero y Oaxaca

28-02-2019

Chilpancingo.- La diputada Nilsan Hilario Mendoza presentó un exhorto al Ejecutivo estatal para que convoque a su homólogo del estado de Oaxaca y de manera coordinada intenten dar solución pacífica y concertada a la problemática existente entre los habitantes de las localidades de Jicayán de Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, y el Jicaral, anexo de Santiago Tilapa, municipio de Coicoyán de las Flores, Oaxaca.

Además de las acciones realizadas, la legisladora pide que remita un informe por escrito del cumplimiento del presente asunto al Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, para conocimiento y constancia legal.

Al exponer el punto, la legisladora explicó que el conflicto es por cuestiones de delimitación territorial, problemática que se viene arrastrando desde el año 2006, sin que autoridad alguna de los tres niveles de gobierno haya actuado hasta la fecha.

Informó que el 25 de febrero del presente año recibió al comisariado de Bienes Comunales de la localidad de Jicayán de Tovar, el C. Juvenal Mendoza Agustín, quien solicitó su intervención a efecto de darle solución al conflicto que están enfrentando, mismo que los tiene atemorizados porque se están enfrentando a balazos y temen que en cualquiera de los dos bandos se presentes muertes.

Reiteró que es importante que las autoridades competentes actúen para solucionar el conflicto, ya que a consecuencia de la problemática existente, se hallan suspendidos los servicios educativos en la escuela primaria y telesecundaria de la localidad, así como los servicios de salud; el transporte público casi no opera, y los habitantes de la localidad en mención no pueden desarrollar sus labores cotidianas por temor a recibir una bala.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación.

Comments

comments