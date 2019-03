Preocupa a migrantes guerrerenses austeridad republicana

28-02-2019

El Foro de Taxco / Ali Pacheco

Taxco.- Erasmo Salgado Jiménez coordinador general de la organización de Migrantes “Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste” externó su preocupación por los recortes presupuestales a nivel federal de los programas que involucran la participación de los migrantes guerrerenses.

En entrevista telefónica desde Chicago para El Foro de Taxco, el coordinador mencionó que los Programa 3×1, Programa de Repatriación y el de Traslados de restos a territorio nacional así como los recortes a los Consulados Generales en Estados Unidos afectan la participación y los tramites de los migrantes quienes activamente contribuyen al desarrollo social de sus lugares de origen.

El Programa 3×1 para Migrantes es un programa que apoya las iniciativas de los mexicanos organizados que viven en el exterior, brindándoles la oportunidad de canalizar recursos a México para la realización de obras de impacto social que beneficien directamente a sus comunidades de origen. Se llama 3×1 debido a que, por cada peso que aporta la organización o grupo de migrantes, otro adicional aporta cada uno de los gobiernos municipal, estatal y federal a través de Sedesol.

Mientras que el Programa de Repatriación busca brindar a los mexicanos que regresan a su país, una atención integral, para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo nacional de México, promoviendo la incorporación de los mexicanos retornados al mercado productivo.

El programa traslado de restos ofrece orientación, asesoría y apoyo para realizar los trámites y obtener la documentación necesaria para trasladar los restos de las personas que fallecen en el extranjero a territorio mexicano.

Salgado Jiménez, mencionó que en caso del programa 3 x 1 el gobierno federal solo utilizará 200 millones de pesos para invertir en todo, el territorio nacional disminuyéndolo en un 50% con relación a 2018, se calcula que solo 20 millones de pesos llegaran a Guerrero. Agregó, que aún no hay claridad en las reglas de operación de dicho programa lo cual tiene en el limbo la participación migrante.

Desde hace semanas buscan reunirse con el Canciller de México, Marcelo Ebrard para fijar las posturas necesarias y lograr los mejores entendimientos pero hasta el momento no les han dado respuesta para agendar una reunión, dijo el líder migrante.

También pide se realice un análisis más profundo de los programan en los que participan por parte de las autoridades federales pues “no basta con la buena voluntad para sacar adelante al país”.

“El único interés es seguir contribuyendo al desarrollo de nuestras comunidades de origen pero si el gobierno federal no pone claras las reglas de participación en los programas, nos iremos a trabajar directamente con gobierno de Guerrero o con los municipio”. Indicó.

Actualmente en Estados Unidos existen 127 clubes migrantes guerrerenses que aportan al desarrollo de la infraestructura local en más de diez municipios con quienes la organización que encabeza Erasmo Salgado mantiene excelentes relaciones de trabajo.

