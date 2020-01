Poner fin a confrontaciones y divisiones en Morena, llamado de Adela Román

13-01-2020

“No debemos ni podemos fallarle a los miles de ciudadanos que confiaron y confían en nosotros”, sentencia de alcaldesa de Acapulco

Acapulco.- Acabar con las confrontaciones y divisiones entre grupos y líderes para lograr la transformación de México, Guerrero y Acapulco, enarbolando los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador, convocó Adela Román Ocampo en un acto de unidad partidista convocado por la militancia.

“No debemos ni podemos fallarle a los miles de ciudadanos que confiaron y confían en nosotros. Sólo unidos podremos defender el proyecto que ya está avanzando y sólo unidos podemos ser útiles al pueblo que tanto necesita una organización fuerte y decidida que encabece sus luchas. No nos perdamos en falsos caminos de lucha para defender aspiraciones personales o de grupo”, expresó en su participación la presidenta municipal de Acapulco entre manifestaciones de apoyo de los asistentes.

Román Ocampo advirtió que “divididos perdemos todos” y que esa es la apuesta de los “enemigos del cambio”, por eso recalcó su convocatoria a todos los actores políticos, militantes y simpatizantes de Morena: “Vayamos unidos hoy más que nunca, la transformación está dando pasos y está en marcha”.

En la asamblea convocada por el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, Antonio Helguera Jiménez, con la asistencia de legisladores, alcaldes, regidores, líderes naturales y cientos de militantes y simpatizantes que abarrotaron el centro social La Cartuja, la alcaldesa porteña recibió prolongada ovación por su mensaje.

“Les invito a organizarnos en torno a ideas y propuestas y no en torno a personas o grupos. Necesitamos inteligencia y proyecto para Guerrero: necesitamos que a nuestra tierra por fin se le haga justicia y llegue el verdadero progreso en todos los sentidos y para todos los sectores”, expresó para luego proponer tres ejes para defender el proyecto de nación y organizarse para enfrentar unidos el proceso electoral 2021.

La primera propuesta consiste en crear un Proyecto de desarrollo económico y social que potencialice y utilice todos los recursos con los que cuenta el nuestro estado de Guerrero, para dejar atrás la herencia del gobierno paternalista e impulsar el empoderamiento ciudadano.

Como segundo punto iniciar intensa promoción de la defensa de la dignidad y la vida de las mujeres y los jóvenes en el estado, para ello dijo que se debe impulsar más y mejor educación, empleos bien pagados y posibilidades de desarrollo reales.

Y como tercer propuesta construir la paz entre todos con base en la organización ciudadana cimentada en el trabajo y la recuperación de valores y no en la promoción de más violencia a través del uso de armas. En este punto incluye el rescate de los espacios públicos y su dignificación para evitar que germinen la delincuencia y la degradación social.

Adela Román fue recibida en el acceso del salón por cientos de morenistas de base con porras, vivas y en medio de un ambiente de algarabía, algo que no se vio en las casi dos horas que duró el acto protocolario.

ofreció un mensaje preparado para la ocasión en donde llamó a cerrar filas en torno a la unidad y a la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, mientras que el diputado Antonio Helguera, quien se quedó a acompañarla, destacó que, con su presencia, Adela Román vino a «cerrar con broche de oro» el encuentro.

