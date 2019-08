Policía Estatal desaloja a maestros de la CETEG de la Autopista del Sol

28-08-2019

Bernardo Torres/API Chilpancingo.- Elementos de la Policía Estatal desalojaron a maestros de la CETEG que bloqueaban el boulevard Vicente Guerrero y a quienes mantenían tomadas la Dirección General de Personal y la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en demanda de nombramientos.

Sin una respuesta a su demanda desde el pasado 19 de agosto los maestros se mantenían movilizados y tras el incumplimiento otra vez de la SEG, se trasladaron a bloquear el boulevard, donde estuvieron por más de una hora, hasta que fueron replegados con equipo antimotines, con toletes y gas lacrimógeno.

Tras el repliegue, el grupo de maestros se dirigieron a la Dirección General de Personal, donde estaban plantados desde la semana pasada, intentaron ingresar al inmuebles, pero fueron alcanzados nuevamente por los policías y replegados a la Avenida Lázaro Cárdenas, de donde se trasladaron a su edificio sindical en la Colonia Burócratas.

Son maestros que se encuentran movilizados desde el pasado 19 de agosto en exigencia de una planta docente, con quienes la SEG había asumido el compromiso de que a más tardar el 08 de agosto les resolvería su situación laboral, pero a 20 días de que debieron ingresar al Servicio Profesional Docente, no se les ha cumplido.

Desde el 19 de este mes, han sostenido encuentros con representantes y el propio titular de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui, y el último compromiso que habían asumido, es que este martes a más tardar a las 13:00 horas, les entregarían una respuesta sobre las revisiones que se están realizando a sus expedientes.

A inicios de la semana pasada, el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores hizo entrega de mil 971 plazas, de las cuales sólo 300 correspondieron a la fracción Cetegista que dirige el maestro Arcángel Ramírez Perulero, lo que detonó nuevamente la molestia del magisterio.

Luego de varios días de espera, este día sólo les informaron que sólo se entregarían los nombramientos por basificaciones, y las prórrogas que habían solicitado para cerca de 300 maestros interinos, ya no se revisarían, lo que los maestros consideraron como una falta de respeto a sus compañeros.

Estos maestros a quienes no se les han entregado los nombramientos, dijo uno de los maestros, no tienen ningún documento que les de la titularidad en sus centros de trabajo, y por lo tanto no tienen ninguna certeza para presentarse a laborar.

“Es una garantía que requieren los compañeros para recibir su sueldo, para prestar su servicio como docente, hoy los padres de familia de la Región Centro, Región

Sierra y Montaña están en espera de sus maestros, no pueden dar inicio si no reciben ningún documento, exigimos seriedad y responsabilidad”, expuso.

Tras el desalojo, los maestros advirtieron que esta misma semana llegarán a su refuerzo las bases de la CETEG, así como padres de familia de las regiones donde no se han reiniciado las clases, y no se darán por vencidos hasta que se les entreguen los nombramientos que demandan. (Agencia Periodística de Investigación)

