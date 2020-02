24-02-2020

PARÍS FATAL CON VICTOR HUGO

Hugo Figueroa Ocampo

«Nuestra señora de París» del escritor francés Victor Hugo, es una novela de 405 páginas que deleita al lector por su exquisito lenguaje. Ahí la encontré entre mis libros guardados en una caja esperando a ser leídos, y que poco a poco van saliendo de ese estuche de cartón para ser tomados por las manos, los ojos y la mente y dar rienda suelta a la imaginación, que en esta ocasión me trasladó a finales drl siglo XV por las calles y edificios históricos de la ciudad luz.

Esmeralda la bella y Quasimodo son los personajes principales de esta narración en donde la desdicha, la miseria, el fanatismo religioso y moral hacen acto de presencia. Y es precisamente de esta novela de donde surge la tan reconocida historia del Jorobado de Notre Dame, aquel individuo que sufre y que se asimila a la historia posterior de la Bella y la Bestia.

«Fatalidad y presencia del pueblo, son dos rasgos básicos de Nuestra Señora de París; el autor nos plantea como introducción al libro, que se inspiró en la palabra Anatkh, «fatalidad’, inscrita en la pared de la catedral de Notre Dame, para concebir y crear esta obra», se lee en la contraportada de la obra literaria, agregando que «existe un destino que se mezcla con los anteriores y que constituye el ananke superior: el corazón humano».

Las descripciones d lugares dentro de la ciudad de Paris, gozan de plenitud artística en la pluma del escritor. Las torturas, desprecios y persecución de los personajes principales son muestra del desprecio hacia ciertas personas producto del fanatismo religioso y de leyes injustas que principalmente se le aplican a un pueblo oprimido.

A veces como que me perdí en la narración de los personajes por lo que fue necesario regresarme páginas atrás para retomar el hilo de la lectura. Sin embargo, puedo afirmar que las palabras, las páginas y renglones lograron remontarme a ese lejano siglo XV lleno d cosas buenas y malas, de excesos y de injusticias, de amores y desamores, de desprecios y torturas.

El escritor francés Victor Hugo logró el éxito literario gracias a esta novela, aunque hay que decir que su otra novela titulada «Los miserables» también posee una gran calidad en su narración, obra que en las próximas semanas espero leer.

La lectura nos transporta siglos atrás, nos inunda en la imaginación y nos hace conocer historias reales y ficticias.

Que bueno que el actial gobierno federal impulsa la venta de buenos libros con buenos autores a precios muy accesibles. Ya hacían falta esos programas culturales debido a que la economía de muchos mexicanos no es del todo buena para adquirir libros a precios altos. En fin, aquí les dejo mi comentario sobre una obra literaria de un escritor de renombre en Europa y el mundo. Si tienen la oportunidad, adquieran esta novela que contiene una historia fatal, triste, despiadada y con un poco de amor.

P. D: y tambien hay novelas politicas reales referentes a aquellos politicos chapulines que se acomodan aquí y allá para seguir exprimiendo el presupuesto público. Son mercenarios de la política sin escrúpulos, cínicos y sin valores esenciales. Ya habrá tiempo y espacio para hablar sobre ese tema, pero mejor me quedo con el buen sabor de la exquisita novela de Víctor Hugo, porque la literatura siempre deja un buen sabor de boca, en contraste con la política tradicional tan contaminada y perversa.

