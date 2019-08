27-08-2019

ARRANCÓ EL CICLO ESCOLAR.

Manuel Tello

Un millón, 162 mil 547 mil estudiantes de los tres niveles, reanudaron este lunes el nuevo ciclo escolar sin incidentes y salvo algunos pequeños casos de inconformidades, las clases se iniciaron en forma normal. El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, se trasladó al municipio de Zumpango de Neri, para hacer la inauguración oficial en la Escuela primaria “Doctor Alfonso G. Alarcón”.

De esta forma, Astudillo Flores inauguró también el edificio de este plantel, que fue totalmente reconstruido luego del pasado sismo, con una inversión de 25.7 millones de pesos. Posteriormente se trasladó a Huitzuco, donde inauguró la escuela Secundaria Manuel Sáenz, con una inversión de 34 millones, recursos aportados por el FONDEN.

Al término de estos eventos, el Gobernador se trasladó a la Ciudad de México para participar en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Durante el encuentro se analizó la problemática de cada entidad en materia Educativa; Astudillo Flores dialogó con el funcionario federal sobre los recursos para el pago laboral de los maestros que no se encuentran afiliados al FONE. Debido a los recortes presupuestales, el Gobierno del Estado ya no tiene recursos para el pago de su quincena a más de cinco mil maestros, lo que puede crear un gran problema en Guerrer, si no se tiene el apoyo del gobierno federal.

MMA; MERECIDO RECONOCIMIENTO.

Importante reconocimiento recibió el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Mario Moreno Arcos, de manos de la Licenciada Rosa Mirta Hernández, Presidenta del Comité de Premios internacionales Gaviota, quien le entregó la presea “Alejandro Pérez Romero”.

Este reconocimiento se entrega anualmente a los servidores públicos más destacados y el Consejo del CPIG decidió otorgarlo a Moreno Arcos, por su gran desempeño en la entrega de programas sociales que otorga el Gobierno del Estado, a las familias más marginadas y grupos especiales como discapacitados, tercera edad, etc.

Durante el evento, el Contador Moreno Arcos agradeció que se le haya distinguido con este importante premio, que engloba toda la trayectoria de un servidor público y aunque pudiera ser inmerecido, para él significa un privilegio en su vida profesional, donde siempre tiene como meta, cumplir sus responsabilidades y servir a su gente.

A lo largo de su vida como político y servidor público, Mario Moreno Arcos ha mantenido un camino de éxitos y mucha cercanía con la sociedad. Como candidato siempre ha triunfado en las elecciones y ha sido en más de una ocasión, Presidente municipal, Diputado federal, Diputado local y ahora es uno de los principales funcionarios del Gobierno que encabeza el Licenciado Héctor Astudillo Flores. Felicidades, Contador Mario Moreno Arcos.

TPC; GESTIÓN DE RECURSOS.

Luego de que cinco mil 700 maestros y trabajadores de la Educación no cuentan en Guerrero con el reconocimiento del Fondo de la Nómina Educativa (FONE), porque el Gobierno federal dejó de suministrar los recursos para el pago de las quincenas desde Febrero pasado, el Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, realiza intensas gestiones ante la federación.

En este sentido, el funcionario estatal se reunió durante la semana anterior con el Director de la Unidad de Coordinación con Entidades federativas de la Secretaría de Hacienda, Fernando Karol Arechederra, para establecer los mecanismos que permitan la fluidez de los recursos necesarios para el pago de los sueldos, a estos trabajadores guerrerenses de la Educación.

Tulio Pérez Calvo ha declarado en otras ocasiones que el Gobierno del Estado resiente los importantes recortes presupuestales que el presente gobierno federal ha realizado, lo cual pone en riesgo que se cumplan con muchas responsabilidades, como el pago a los Maestros que no reconoce el FONE.

FUERTE REPROCHE A AMLO.

Un duro pero certero reproche, le hizo la Arquidiócesis Primada de México al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, insinuando que ya se deje de hacerle al cuento en materia de inseguridad y se ponga a trabajar. La instancia católica urgió al Gobierno federal a que actúe como autoridad democrática y deje de lado la acción políticamente correcta, con expresiones oficialistas como: “no criminalizaremos la protesta”.

“Actuar no significa reprimir, actuar como autoridad es garantizar la paz, defender la seguridad y los derechos de todos. Lo otro es la OMISIÓN HIPÓCRITA DE RESPONSABILIDADES ELEMENTALES”, dijo.

La Arquidiócesis expuso que tan reprobable es una mano dura que reprima, como una “blandengue”, que ignore el camino de responsabilidades y derechos. “Que diga que va a arreglar todo con abrazos amorosos o tolerando impunidades selectivas se puede convertir en más violencia, que será más difícil de contener”.

Lo cierto es que el Gobierno de AMLO parece tolerar, consecuentar a los grupos delictivos y como dijo en una ocasión: “no es su función combatirlos y la guerra ya se terminó”. Lo cierto es que la delincuencia se siente hoy más libre e impune, elevando el número de asesinatos y delitos como en ningún gobierno anterior. Atención.

