06-12-2019

En mi opinión

MIS RECUERDOS DEL DEPORTE EN MEXICO

José Avilés Cuevas.

Buen día mis queridos amigos, mis mas de cuatro lectores y críticos, ya estamos a pocos días de festejar a la Morenita del Tepeyac, a Tonantzin o Guadalupe, como la quieran nombrar.

También ya se acerca la fiesta de mi pueblo, ya se percibe el espíritu Navideño, comenzamos es 16 de diciembre hasta el día primero de enero del 2020.

Bueno a lo nuestro:

Como han cambiado las cosas en nuestro querido México, deportivamente hablando, ahora ya nos visitan oficialmente equipos de Básquet Bol, de Fut Bol Americano, de Beis Bol, Tenis y hasta un evento de Carreras de Autos es un prestigio para nuestro país todo ese tipo de eventos, sin embargo, posiblemente estoy chapado a la antigua, pero la época que me tocó vivir en mi niñez y adolescencia quedaron marcados en mi mente. Ya es difícil ver a los ídolos deportivos convivir con el pueblo, ya parecen mas vedettes que jugadores de algún deporte.

En el año 1962 que me fui a vivir a la Ciudad de México, tuve la fortuna de conocer a unos amigos, ahora mis familiares que vivían en Dr. Valenzuela, la continuación de la Calle de López, ahí estaban los Baños Jordán y tuve la suerte de ver al Toluco López, ídolo del Box en esa calle rodeado de cientos de aficionados que lo seguían, de ahí del Jordán se iba a una Pulquería que está en la Calle de Aranda entre Ayuntamiento y Buen Tono existe a la fecha una pulquería que se llama Las Duelistas y ahí se metía el Toluco López.

La Escuela Secundaria a la que asistía fue la Rafael Dondè en Mariano Escobedo y Lago Alberto, a espaldas de la escuela en Marina Nacional estaba un Deportivo que le decíamos la Guay, sus iniciales eran YMCA, ahí entrenaba el América, no existía “El Nido” de Coapa, no había comprado Emilio Azcárraga el equipo, ahí vi a Zague, a Moacyr y a un jugador de Curazao llamado Ronald Martell, el Portero La Pantera Negra, Walter Ormeño y de los mexicanos Antonio “El Güero” Jasso.

Tenia yo un amigo llamado Alfredo Estrada, vivía en Rio Lerma y a diario caminábamos de la Escuela hasta Melchor Ocampo, pasábamos por el Deportivo Chapultepec y tuvimos la suerte de ver entrenar a Rafael “El Pelón” Osuna y al “Potrillo” Antonio Palafox los máximos exponentes del Tenis que ha tenido México.

Aunque asistía los domingos a la Ciudad Deportiva, nunca tuve la suerte de ver a ninguno de los corredores de autos de ese tiempo, los Hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, tampoco a Moisés Solana, solo cuando pereció Ricardo y que fue una fatal noticia para México supe más de él, después Cesar Costa popularizó una canción que todo México cantó “La Historia de Tomy” y que se pensó que se había inspirado en Ricardo Rodríguez.

En el fut bol el equipo de moda era el Guadalajara, cinco veces consecutivas había sido campeón en tabla general, no existían las liguillas, a siete cuadras de donde yo vivía estaba el Parque Asturias, ahí entrenaba el Necaxa y algunos días por la tarde me llevaban a ver el entrenamiento, ahí conocí de cerca a uno de los mejores porteros mexicanos, Jorge Morelos, aunque tenia mala suerte, siempre que lo convocaron a la Selección de México, sufría algún percance, jugadores como Héctor Ferrari, Alberto Evaristo, Reynaldo Giacomini, el Chatito Ortiz, Pedro Dellacha y después Francisco Majewski y Carlos Albert ahí los vi en Tlalpan y Chabacano.

Cuando terminaban los torneos tanto de liga como de copa se jugaba el Campeón de Campeones y posteriormente unos torneos que organizaba la Liga de fut bol, primero fueron pentagonales y después hexagonales, tres equipos mexicanos y tres extranjeros, así vimos al Vasco da Gama, al Sao Paulo, al Botafogo y al Santos de Brasil con Dorval, Pagao, Pepe y Pelé, al Independiente de Avellaneda, al Sparta de Praga, al Uda Dukla y su estrella Joseph Massopust, al Partizan de Yugoslavia donde vino Bora Milutinovic.

La selección de México que había participado en Viña del Mar en Chile, con “La Tota” en la portería, Chaires, Sepúlveda y Villegas en la defensa, con suplentes como Chucho del Muro y el “Gallo” Jauregui como suplentes, “El Güero” Cárdenas y “El siete pulmones” Pedro Nájera en la media y adelante, Isidoro “El Chololo” Diaz, Salvador “El Melón” Reyes, Héctor Hernández, Alfredo “Fello” Hernández, y Sigifredo “El Chivo” Mercado, con suplentes como Carlos “El Charro” Lara, (primer jugador nacionalizado que vi ser seleccionado) y Raúl “La Pina” Arellano.

En el Beis Bol tuve la fortuna de ver un equipo que vino de la U.S.A. “Los Amarillos de Texas” su estrella era Willie Mays, a Alfred Pinkston, Harry Simpson, Héctor Espino “El Superman” de Chihuahua, Ronnie Camacho “El Ropero de Empalme” al “Chamaco” Garza, el Avestruz Rivera etc. y el primer equipo de beis bol infantil campeones del mundo “Los niños de Monterrey” con sus estrellas Bobby Treviño, “La Malita Torres” “El Charolito Orta” Ángel Macias etc. son de los que me acuerdo.

Y en el ciclismo no puedo dejar de mencionar a Porfirio Remigio, “El Indio” del Estado de México.

Bueno esos son mis recuerdos del deporte nacional.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

