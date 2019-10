10-10-2019

MIS RECUERDOS DE TAXCO II PARTE

José Avilés Cuevas.

Buen día mis estimados y queridos amigos, lectores y críticos, quiero agradecer a todos ustedes la atención que le prestan a lo que su servidor escribe, son solo recuerdos de algo que sucedió que pasó y que no volverá pero que se quedó en el recuerdo de todos los que vivimos esa época.

Hoy les comento casi lo mismo, pero ya no totalmente de la escuela.

Había yo omitido el nombre de una compañera de la Primaria La Tipo, craso error de mi parte, el de mi compañera y amiga Lilia Ríos Mendoza, compañera con quien siempre disputé la posesión de la Bandera en la Escolta de la escuela para los homenajes de los lunes, tampoco debo omitir el nombre de la Profa. ¿Edith? Hija de la Profa. Victoria Robledo, quien era parte del cuerpo edilicio de la Tipo y ella nos convocaba a las “Horas Sociales” en el Teatro de la Escuela, ahí subíamos a cantar, a declamar o a contar chistes, al principio era voluntario después fue voluntariamente a huevo, yo subía y cantaba Mi Pueblo, de Cesar Costa u otra de Enrique Guzmán alguna vez declamé El Seminarista de los Ojos Negros, pero se me olvido una parte y me chiflaron.

No puedo dejar de comentar que mis grandes amigos y compañeros Raúl y Héctor Domínguez, me invitaban a comer a su casa, siempre bien recibido por su señora madre la Sra. Angelica, ahí escuché por primera vez un disco L.P. el de Los Rebeldes del Rock, antes de ir a comer pasábamos al expendio de periódicos, ellos cubrían la hora en que Don Raúl subía a comer, lo que yo aprovechaba para leer el ESTO y revistas como El Pirata Negro, La Pequeña Lulú, Tobi, La Familia Burrón y todas las publicaciones que existían en ese tiempo.

Bueno les comento; en ese tiempo había personajes en Taxco que de alguna manera eran conocidos por su indumentaria, por sus frases o por otras cuestiones.

Ejemplo; Don Álvaro Meléndez y su inseparable sombrero de Tlapehuala, Mariano Carbajal, siempre vestido de blanco con un paliacate rojo al cuello, el C.P. Manuel Pineda, con su sombrero Tardan, sus tirantes y siempre vestido de traje, nosotros le decíamos el Don Tin Larin, un poco después su hijo Gustavo M. Pineda “El Greñas” con su vestimenta de Jerga y su Iguana al hombro.

En el mercado los cargadores; El Capi, el Pata Bola, el General y el Calabazo, Tina La Loca, Pabellones y Vistas etc. personajes al fin, aunque de diferentes estratos sociales.

Por ese tiempo se inauguró en Taxco la primera radiodifusora, la XEXC La Voz de Plata, desconozco la secuencia de los locutores, pero si recuerdo al Prof. Salvador Patlán Chávez, quien también daba clases en mi natal Tehuilotepec, a Ángel Cervantes Domínguez, aquel que decía: Son las ocho de la noche con cuarenta y cinco luminosas rayitas de plata, a Saturnino Paredes Quintana y sobre todo al ocurrente pero siempre con el corazón en la mano Tufic Majul Estrada.

Una canción que estaba de moda en ese tiempo era “Jacaranda” y la tocaban en la radio como 30 veces al día.

En Tehuilotepec, la introducción de la Luz Eléctrica fue en junio de 1956, antes de eso había candiles, lámparas de aceite o velas,

en Taxco había un lugar donde vendían Petróleo para los candiles y las estufas de petróleo y gasolina blanca que utilizaban en la tintorería o en los hogares para desmanchar la ropa, ese lugar estaba en la ahora Av. de Los Plateros, antes John F. Kennedy donde está el Consultorio dental del Dr. Casillas, ahí en el Hotel Santa Anita, lo atendía Doña Delfina Bustamante de Reyes, los jóvenes en ese tiempo ya usaban los copetes al estilo del Elvis Presley y utilizaban brillantina liquida o sólida, había lugares que la vendían a granel pero quien podía compraba liquida Palmolive o solida Glostora, después llegó el Wildrot.

Había un comercial de la pasta dental Colgate, lo hacía “El Melón” Salvador Reyes estrella de Chivas y de la Selección de México, un niño no le pegaba a un balón con la cabeza porque tenia picados los dientes y ahí venia el Comercial de la pasta dental, sin saber que el envase de la pasta o crema dental estaba envasado en plomo y causaba más problemas que los dulces.

Al terminar mi educación primaria, mi madre decidió me fuera a estudiar la Secundaria a la Ciudad de México, había yo sido el mejor alumno de la IX Zona Escolar y tenia yo que progresar.

Me fui a México e ingresé a la Escuela Técnica Industrial y Comercial N° 1 “Rafael Dónde” dejé a mi madre, mi casa, mis amigos, mi pueblo Tehui y Taxco de todos mis amores.

