MI HISTORIA DE LA CAPAT

José Avilés Cuevas

Hellooooow mis queridos y amables lectores, amigos y críticos, su servidor aquí dándole a las teclas de este aparato del demonio, leyendo las calenturas, los dimes y diretes que ocasionan estas “benditas redes sociales” como le llama AMLO.

He estado leyendo las opiniones sobre las broncas que existen en la CAPAT, los detractores; imagino PRIISTAS resentidos, se van a la yugular del actual Director General.

Lo he tratado someramente, no he alternado con el en la Cortina de Hierro, es mas casi no lo conozco, pero les platico algo de la CAPAT.

Llegue al Ayuntamiento Municipal en 1990 en el equipo de Enrique Martini Castillo, en ese tiempo no existía la CAPAT era Recursos Hidráulicos, y lo manejaba el Gobierno del Estado.

De quienes recuerdo lo administraban fue Don Isidro Mejía y/o Isabel Quezada.

Cuando llega a la Gubernatura del Estado José Francisco Ruiz Massieu el 28 de mayo de 1991 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero en su número 46 publica el “DECRETO” que crea el Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón; “COMISION DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO DE TAXCO” ·

Ahí y así nace la CAPAT.

De sus primeros directores recuerdo al Ing. Gerardo Cordero y a al C.P. Manuel Turcio Tagle.

En ese tiempo también nace la Sección 36 del SUSPEG de ahí mismo de la CAPAT.

En ese tiempo había “BONANZA” EN EL ORGANISMO, EL PROBLEMA INICIA CUANDO Industrial Minera México, quien tenia una toma de agua por ahí por el Bonanza, decidió cancelar el contrato con la CAPAT, la razón fue que IMMSA, instalo una planta tratadora de agua en el Solar y del agua que extraía de las minas, la trató y decidió ya no ocupar el agua de la CAPAT.

Eso trajo consigo una debacle en las finanzas del organismo, el principal cliente, se había retirado y comenzaron las penurias del organismo.

Aunado a esto, la plantilla de trabajadores del organismo es aproximadamente de 105 empleados de los cuales 96 son Sindicalizados, con esa base; ¿qué Director puede poner orden en esa Institución?

He estado leyendo actualmente en las Redes sociales una serie comentarios, que los hacen por ignorancia, de mala fe o no sé qué adjetivo calificativo ponerles.

Hablan de una tubería que va para Monte-Taxco pero que va a algún Hotel y para algunas familias de la High.

Les comento y les platico lo que yo se:

En el mismo tiempo en que se funda la CAPAT, Don Alfredo Checa Kuri, hizo un convenio con el Ayuntamiento Municipal, del agua que viene de Chontalcoatlan, agua cruda, agua bronca, agua sin tratar, le otorgaron una toma, de esa agua el Sr, Checa surtía su Hotel y aparte le surtía a los pocos habitante que tenia en ese tiempo el “FRACCIONAMIENTO” ahora, actualmente la nueva Administración está instalando una tubería de 4” (cuatro pulgadas) que surtirá de agua al Fraccionamiento de Monte Taxco, se le instalara un medidor a cada casa-habitación lo mismo que al Hotel y se cancelará la toma vieja de agua sin tratar.

¿Por qué se hizo todo el movimiento de la tubería?

Porque los vecinos de la Colonia El Espejo se negaron a que por sus terrenos pasara la tubería.

Estoy totalmente de acuerdo en que cuestionen o critiquen tal o cual decisión o acción de la actual Administración, pero hay que hacerlo con bases solidas no al peso de la quijada.

Ejemplo: ¿Saben ustedes que dentro de los pasivos que dejó la pasada administración de la CAPAT es un adeudo de un poco mas de dos millones de pesos al ISSSPEG?

El organismo les descuenta puntualmente a los empleados sus cuotas, pero no los entregan a quien corresponden esos centavos que es al ISSSPEG, los jinetean y después la deuda va creciendo.

A los empleados, como son sindicalizados, también les vale, de todos modos, ellos tienen que cobrar.

Creo que todos los taxqueños debemos crear conciencia y apoyar a salir del bache a la CAPAT.

Bueno; esta es tan solo Mi Opinión.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

