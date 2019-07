30-07-2019

EN MI OPINION

MI APRENDIZAJE POLITICO

JOSE AVILES CUEVAS

Helloooo mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, los dejé descansar unos días, he andado del tingo al tango con algunas responsabilidades que me encomendaron, pero ahí la llevo.

Resulta que había yo hecho un convenio verbal con una amiga, para ya no tratar un tema cansado y repetitivo, me refiero a comentarios que hace el Político de tiempo completo sobre mi persona.

Le voy a decir lo mismo que le dije a Antelmo Alvarado; Entre gitanos no se lee la mano.

Este señor cada vez que tiene oportunidad se refiere a mi persona como un pendejo, como un borracho, teporocho etc. no me molesta, me causa risa, porque alguna vez lo vi borracho, le recuerdo que un niño cerillo de la tienda del ISSSTE en Taxco lo esperaba afuera del Monterrey para llevarlo a Casa en pésimas condiciones, también le recuerdo cuando otro personaje de Taxco lo iba a matar en el Costillas, también en estado de ebriedad.

Respecto a lo de pendejo en la Política, le voy a recordar tres asuntos “POLITICOS” que me indico resolviera.

1.- Cuando fue Presidente Municipal de Taxco y José Francisco Ruiz Massieu Gobernador, este hizo algunas reformas constitucionales en el Estado, lo tenían que avalar los Cabildos Municipales.

En Taxco, el Síndico Municipal Administrativo y los Regidores de oposición se negaron a firmar el Acta de Cabildo que aceptaba la propuesta Gubernamental, me llamó el Presidente Municipal y me pidió que los convenciera, acepte pues era parte de mi trabajo, invité a comer a los Ediles al Pancho´s me acompañó Don Pepe Coria y después de comer y unos tragos de Old Par aceptaron firmar el Acta, el Lic. Antonio Juárez Castro llevó el Libro de Actas al Pancho´s y ahí se firmó el Acta.

A manera de broma me decía Don Pepe que le cambiaran el nombre a la Cantina, que se debía de llamar “La Constitucional”

Eso es hacer Política.

2.- Cuando vino el Presidente Carlos Salinas de Gortari a Taxco, iniciaban los movimientos de la Coordinadora (CNTE) había rumores que le iban a hacer un mitote al Presidente Salinas, me habló el Munícipe, me dio indicaciones que hablara con la líder de ellas, busque a quien debía y se detuvo el movimiento.

Al otro día, como premio el Presidente Municipal me mandó traer a Tehui con el Comandante Melgoza y al llegar a la Casa Borda me esposaron y así me tuvieron algún tiempo en la Oficina del Presidente.

Cínicamente me dijo; te mandé traer así porque no me informaste y estuve estresado todo el día. Jajajajajajajaja

3.- La única vez que José Francisco Ruiz Massieu visito Tlamacazapa, el Presidente Municipal le pidió al Presidente del PRI me diera la Comisión de Coordinar la visita del Gobernador a Tlama.

Claro que lo hice y con mucho gusto, estuve yendo a Tlama para ver donde iba a aterrizar el Helicóptero, cuanto tiempo se hacía de ahí al Centro, por donde iba a llegar, por donde iba a salir, se planeo la salida por carretera a Juliantla, cuanto tiempo de Tlama a Taxco, todo eso lo hice yo acompañado por German Moreno.

Ya en la Comisaria, hicieron enojar al Gobernador, salió bastante enojado, brinco por una ventana y se fue rumbo a Juliantla.

Si realmente fuera yo un pendejo como lo dice esa persona, simplemente no me hubiera encomendado esos trabajos.

En Taxco se hablaba de Enrique como un buen político, los zapatos políticos que había dejado Don Rafael Reyes “El Jerarca” le quedaban bien a Enrique, solo que desvió el camino, se volvió soberbio, mentiroso, y calló de la gracia de muchos amigos que lo habían apoyado para llegar a la Presidencia, por cierto, muy polémico el arribo.

Conmigo pienso que siempre se quiso desquitar de los malos tratos que le hacia J.F.R.M.

Esto que les voy a comentar muchos deben recordarlo:

Enrique era Dirigente Estatal del PRI, hubo un evento en el Centro de Convenciones de Taxco, ahí el Gobernador sin decir agua va, nombró Presidente del PRI Estatal a Miguel Ángel Olguin, en Taxco, frente a sus paisanos lo destituyó.

Me dice frustrado; yo creo que el frustrado es el porque siendo Presidente del PRI Estatal no pudo llegar siquiera a Diputado Local.

No debe olvidar que sus Cachorros Álvaro Burgos, Flor Añorve y Abraham Ponce ya fueron Diputados y el ni siquiera eso fue.

Otro día les platicaré como lo destituyó Ángel Aguirre del ISSSTE para nombrar a Lupita Gutiérrez Fregoso como Delegada.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

