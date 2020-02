24-02-2020

MI AMIGO JAIME CHEW ESTRADA

José Avilés Cuevas.

Hola mis queridos amigos, días calurosos, antecedente de una próxima época de fuerte sol, calor también fuerte, aun estamos en invierno y ya se siente fuerte el cambio de clima.

Esta semana entramos a la cuaresma, así que vayamos preparándonos, guardemos las chamarras, los suéteres y todo lo que utilizamos para abrigarnos.

Bueno; el día de ayer estaba yo con mi amigo Sergio Baca, fui a recoger unas fotografías que me enmarcó, ahí me enteré del deceso de mi gran amigo el Dr. Jaime Chew Estrada.

Inmediatamente regresé mi casete mental para contarles lo siguiente.

En el año 1959, mi madre me cambio de la Escuela José de la Borda a la Juan Ruiz de Alarcón, ingresé al 4º. año mi profesor era Antonio Aranza Ocampo y posteriormente su esposa la Profa. Zaleta, Jaime Chew iba un año atrás o sea el iba en 3er. año recuerdo a sus amigos de grupo Alejandro García Maldonado, el actual Notorio No. 1 de Taxco y Vicky Baca, quien después fuera su secretaria en transportes.

A pesar del año de diferencia escolar siempre nos profesamos una buena amistad.

Dejamos de vernos bastante tiempo; un día en la Ciudad de México en la Calle de Dolores casi esquina con Victoria, había una tienda que vendía condimentos para cocina China, ahí encontré a Jaime, comprando condimentos y productos chinos para su papa, Jaime estudiaba en la UNAM Medicina y yo trabajaba en José Ma. Marroquí esq. con Victoria, platicamos nos tomamos una cerveza en La Perla de San Juan.

Nos seguimos frecuentando un poco más.

Para ese entonces el ya participaba en Taxco en la radio como locutor, tenia un programa nocturno que se llamaba Complacencias Musicales, aparte de complacer, decía pequeños párrafos de poesías como Nocturno a Rosario, El Seminarista de los Ojos Negros etc. después lo escuché narrando los partidos de fut bol del Zacatepec, desde el estadio Agustín “El Coruco Diaz”

Su practica con el micrófono lo hizo adquirir una prestancia y manejo del mismo por lo que hizo equipo con Raúl Ortiz “La Vieja” con Enrique Martini, su hermano Raúl y otros varios tomando el control del PRI Municipal.

Fue dirigente de la C.NO.P. Municipal, Regidor Municipal, fue Diputado Local en tiempos de Ruiz Massieu como Gobernador, Delegado de Transportes en Taxco, controlando el Transporte Publico en Taxco, Tetipac, Pilcaya e Ixcateopan.

Un excelente medico el tiempo que ejerció su profesión, pero, sobre todo, fue un excelente amigo, al menos para mí.

Desde estas modestas líneas, mi solidaridad con la esposa de Jaime, Chelo; mi compañera de trabajo en el Hotel de la Borda, para sus hijas, Karina que fue compañera de mi hijo Hugo en el CBTIS y para toda la familia Chew-Gonzalez, deseando encuentren pronto la resignación por esta pérdida irreparable.

Descansa en paz mi estimado y siempre bien ponderado Jaime Chew Estrada, un solido recuerdo de tus amigos, de tus pacientes, de tus colaboradores, en fin, de todos los que te conocimos, como amigo.

