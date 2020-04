21-04-2020

México entra en la Fase 3 del coronavirus

Se trata de una «fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones», detalló López-Gatell.

Obligatorio quedarse en casa y suspender las actividades no esenciales.

Queda restringido las reuniones en los lugares públicos

El Gobierno de México declaró este martes el inicio de la Fase 3 del coronavirus, lo que implica que en esta etapa de la emergencia sanitaria se den la mayor cantidad de contagios entre la población.

“Queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de Covid, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles”, indicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En términos generales, esta fase supone una propagación extensa, con lo que el número de contagios se elevará de manera importante día a día.

Y es que las cadenas de contagio son menos controlables, con lo que resultará cada vez más difícil encontrar el origen de contagio para cada persona.

No obstante, López-Gatell indicó que se mantienen las fechas de posible regreso a las actividades: 18 de mayo para los municipios donde no se presenten contagios y 1 de junio en las zonas donde sí haya contagios.

La entrada de la fase 3 coincide con la entrada en vigor del acuerdo con hospitales privados para que estos faciliten más de 3 mil camas a pacientes con otras enfermedades que tenían programada una cita en el Seguro Social o ISSSTE, e incluso a mujeres que vayan a dar a luz. Dicho convenio se estableció del 23 de abril al 23 de mayo.

Comments

comments