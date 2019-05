27-05-2019

La opinión de Hugo Figueroa

MARIANELA, LOS OJOS DE MUCHOS CIEGOS

Hugo Figueroa Ocampo

Marianela y Pablo Penáguilas disfrutan a placer batiente los paisajes de una España convulsa, que transita por la Revolución Industrial que trae consigo desigualdades sociales, la conquista de la naturaleza y revuelta elitista por el poder. Faltan casi 25 años para que termine el siglo XIX, y en España hay enfrentamientos entre los carlistas, militares y civiles por conquistar el poder, por manejar a su antojo los negocios y la vida futura de toda una sociedad, descripción y escenario que me parece haber visto en mi país en pleno siglo XXI, con sus matices debidos, con sus maquillajes expuestos.

“Marianela” es una novela del escritor español Benito Pérez Galdós, escrita en el año de 1878, “cuando Galdós tenía 35 años y está enmarcada en ese propósito de retratar e interpretar creativamente la realidad. El tema predominante en la novela es una inquietud presente en toda la obra de Galdós: la revolución industrial y lo que ella significó como paso decisivo del hombre hacia la conquista total de la naturaleza”, describe un párrafo del marco teórico del libro, compuesto por 180 páginas, divididas en 22 capítulos de la editorial económica de Editores Unidos Mexicanos.

Este ejemplar lo guardé un buen tiempo en mi librero, muchas veces, al terminar de leer un libro, lo tomaba y me decidía comenzar a leerlo, pero de repente veía otro título que me llamaba más la atención y posponía la lectura de “Marianela”. Finalmente, hace algunos días decidí comenzar a leerlo y he descubierto una prosa tan exquisita, tan directa, placentera y real al describir el entorno, la serie de paisajes y escenarios de una mina.

Golfín el doctor, el Ingeniero, la familia que cuidó de la huérfana Marianela, los padres de Pablo, el joven ciego, entre otros personajes, me llevaron por esa España del siglo XIX, tan llena de cambios políticos y sociales producto de esa revolución industrial que comenzó a crear desde un siglo antes, a un proletariado asalariado raquíticamente a causa del enriquecimiento del patrón, dueño de las fábricas que traían consigo cierto bienestar con productos innovadores que podía comprar el que más ingresos tenía.

La contraportada del libro dice que Benito Pérez Galdós “vivía encerrado en su mundo de ficción cuando el fusilamiento de un grupo de soldados, del que fue ocasional testigo, lo enfrentó cruelmente con la realidad de una España convulsionada, es por eso que esta novela, más allá de sus excelencias literarias, tiene el valor de testimoniar el hondo proceso intelectual de un escritor que abandonó su castillo de cristal y se sumergió lúcidamente en el universo verdadero, conflictivo y desgarrado de sus compatriotas”, termina diciendo el reverso del ejemplar.

Al escritor Galdós se le considera iniciador de la novela moderna y realista, contrastando con corrientes literarias surgidas décadas más adelante como el realismo mágico que fusiona una serie de hechos reales e imaginarios para describir muchas veces la situación política, económica y social de los pueblos en países sobre todo del tercer mundo.

Marianela, esa jovencita desamparada, que se subestima y se considera y la consideran inútil, habrá de jugar un papel preponderante para darle vista a un ciego y a muchos ciegos que no ven cosas que ella sí percibe, para saber el desprecio de casi todos y escalar esas discriminaciones todos los días. Estoy súper satisfecho con leer esta novela al haberla pospuesto durante un buen tiempo, en verdad que no sabía del deleite literario que tenía guardado en mi librero.

