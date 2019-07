Marcos Parra supervisa trabajos del centro de salud en la comunidad de San Francisco Acuitlapán

10-07-2019

Uno de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal del gobierno de Taxco que encabeza Marcos Efrén Parra Gómez, es la atención a la salud, por ello, realizó el recorrido de supervisión de la obra del Centro de Salud en la comunidad de San Francisco Acuitlapán, obra que registra un 98% de avance.

En estas instalaciones, el presidente Marcos Parra acompañado por el secretario de Obras Públicas Inocente Hernández Arriaga, del director de Servicios de Salud Carlos Guerra Álvarez y habitantes de esta comunidad encabezados por el ex comisario Cristino Rodríguez Nava y el comisario entrante Fabián Melgar Timoteo, informó que esta obra tiene como objetivo acercar servicios médicos a la ciudadanía a través de la construcción de este Centro de Salud, el cual no solamente brindará servicio a los habitantes de esta localidad sino a las comunidades aledañas.

Con este nuevo Centro de Salud, la población podrá contar con atención médica de primer nivel a través de áreas como archivo clínico, sala de espera, 4 consultorios polivalentes, consultorio odontológico, farmacia, área de prepartos, área de partos, área de recién nacidos y área de esterilización.

Marcos Parra, afirmó que con estos trabajos esta comunidad y circunvecinas recibirán mejor atención en el tema de salud, ya que no tendrán que trasladarse hasta la cabecera municipal para recibir atención médica, y por ende coadyuvará a reducir los servicios hospitalarios en el nosocomio Adolfo Prieto de usuarios de las comunidades de esta zona del municipio.

Comments

comments