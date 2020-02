Marcos Parra entrega obras Temaxcalapa

19-02-2020

En gira de trabajo por la comunidad de Temaxcalapa, cumpliendo los compromisos más apremiantes del municipio, el presidente municipal Marcos Efrén Parra Gómez, inauguró tres importantes obras, en los rubros de educación, cultura, salud e infraestructura vial, acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias de la parte sur del municipio.

A través de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Municipal y Obras Públicas, el gobierno de Taxco atiende las obras prioritarias de la población, por ello, este martes, el presidente municipal realizó la entrega e inauguración del mejoramiento de la Biblioteca “Benito García Meléndez”, el mejoramiento del Centro de Salud en una primera etapa y la pavimentación de la calle “Los Figueroa” que va hacia al Jardín de Niños.

El comisario de esta localidad, Jesús Delfino Cervantes, dio la bienvenida al presidente Marcos Parra, quien estuvo acompañado por los regidores Joaquín Díaz Bustos y Silvino Gerónimo Guzmán, en su mensaje celebró que los trabajos que son entregados en su comunidad sean a favor del desarrollo y crecimiento de Temaxcalapa, también señaló “Agradecemos su apoyo pero sobretodo la humildad y generosidad que tuvo presidente para apoyar a las familias de nuestra comunidad”.

Así también, la maestra Santa Roa García, a nombre de las diversas instituciones que son parte de la comunidad agradeció al presidente Marcos Parra por la reapertura de la Biblioteca “Benito García Meléndez”, ya que aseguró que estos trabajos benefician directamente a la población escolar brindándoles herramientas para su formación académica, así como el acceso a las nuevas tecnologías como es el uso de equipo de cómputo e internet.

En su intervención, el munícipe taxqueño, aseguró que los trabajos han sido enfocados para el beneficio escolar, ya que afirmó que apostar en educación es invertir en el futuro, asimismo, mencionó que esta biblioteca estuvo cerrada por siete años, y fue una de las promesas de su campaña la reapertura y con ello, el mejoramiento del mismo, así también agregó que con esta obra se entregaron 3 computadoras y una impresora, que se sumarán a las 14 computadoras existentes.

También, pidió a la directora de Bibliotecas municipal, Adela Cárdenas Vergara realizar un convenio con la UNAM para que, se cuente con un acervo cultural digital, y los alumnos tengan acceso a este sistema e informó que se dotará de libros para que los niños y jóvenes tengan un mejor espacio de estudio, “estamos invirtiendo en nuestros hijos, en nuestros niños, para un mejor país”, mientras que, el señor Conrado Huerta será el bibliotecario, encargado de este importante espacio.

Más tarde, acompañado por los habitantes de esta comunidad, Marcos Parra se dirigió al Centro de Salud, donde inauguró la construcción de un módulo de 4 baños y la construcción de un consultorio, acciones que son parte de una primera etapa, ya que dijo que para brindar atención de calidad, se continuarán con los trabajos para que las familias de Temaxcalapa cuenten con un centro de salud que cubra sus necesidades, con espacios dignos y de calidad.

Por su parte, el doctor titular de este centro de salud, Francisco Javier Maldonado Salgado, enfatizó que el presidente Marcos Parra ha trabajado por el bien de la comunidad, además del personal que labora en este centro de salud “Es muy grato para nosotros contar con un nuevo consultorio, donde atenderemos a nuestra gente, además contamos con baños nuevos y los trabajos para el mejoramiento de nuestro centro de salud continuarán, gracias al apoyo de su gobierno”, señalo.

Finalmente, Marcos Parra en una gran verbena popular, entre porras, música y pirotecnia, hizo un recorrido por la calle “Los Figueroa” misma que fue inaugurada y que constó de 716 metros cuadrados de pavimentación de 15 centímetros de espesor de concreto hidráulico con malla electrosoldada, esta calle fue una de las principales gestiones por parte del comisario municipal junto a los migrantes, ya que es un acceso principal al Jardín de Niños “Nicolás Bravo” y es una de rutas que frecuentan los productores con su producto para su comercialización.

Ahí, en su mensaje, aseguró que con esta obra se da apertura a la comunidad y a productores de Temaxcalapa, una obra prioritaria y necesaria, también destacó el apoyo del señor Miguel Cano que vive en Estados Unidos y quien siempre se mantiene al tanto y en apoyo a su comunidad y agregó “estamos respondiendo al compromiso de campaña que hicimos en su momento, estamos dando respuesta a la propuesta de las gestiones del comisario municipal, ya que cuenta con la mano amiga de su presidente para que esta obra se pudiera cristalizar”.

Asimismo añadió “yo sé que en Temaxcalapa hacen falta muchas cosas más, pero sé que con el trabajo unido seguiremos haciendo mucho más, yo los invito a que podamos caminar juntos, las obras solamente podemos concluirlas si estamos juntos la autoridad y la comunidad, yo celebro que aquí trabajemos en unidad”, destacando que estas obras son parte de las 220 obras públicas que se realizaron el año pasado por parte de su gobierno y destacó que no hay una sola comunidad en el municipio que no cuente con un apoyo, afirmando que no existe precedentes en que en una sola visita un presidente municipal haya entregado 3 o más obras en una sola comunidad.

Durante esta gira de trabajo, Inocente Hernández Arriaga Secretario de Obras Públicas, informo que para la rehabilitación de la biblioteca se realizaron trabajos de impermeabilización de losa, aplicación de pintura vinílica sobre muros, instalación eléctrica en el exterior y barandal de herrería con una inversión de 51 mil 269 pesos, mientras que para el mejoramiento del centro de salud en una primer etapa, se invirtió 584,363.64 pesos y para la pavimentación de la calle “Los Figueroa” que va hacia el jardín de niños tuvo una inversión de 576,078.59 pesos.

