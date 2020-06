Marcos Parra entrega 1,325 árboles frutales a 60 productores del municipio de Taxco

Por las calles de mi pueblo, Tehuilotepec, se les ve vendiendo casa por casa sus verduras, frutas, pan, pizzas. Son personas que buscan ingresos económicos para poder sobrevivir. Les expreso que se cuiden, que usen cubre bocas para protegerse del coronavirus, me contestan con un dejo de resignación y desamparo: » no hay de otra, o me mata el coronavirus o el hambre».