28-05-2019

En mi opinión

LOS TRAUMAS DE ANTELMO ALVARADO.

José Avilés Cuevas

Helloooo mis estimados y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, parece que ahora si ya llegaron las lluvias.

Estuve pensando el contestar o no a una publicación, pero recordé que el que calla otorga y decidí contestar, aclarar o puntualizar.

Estaba leyendo el Semanario Siglo XXI del Domingo 26 de mayo del año en curso, leí una sección titulada Cartas al Director, que es una especie de solicitud de replica, la carta la firma el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero C.T.M. Antelmo Alvarado García.

Que honor que un personaje de ese linaje se digne contestar, aunque sea solo para ofender a su servidor.

Le comento algo antes de entrar en materia:

ENTRE GITANOS NO ES CONVENIENTE LEERSE LA BUENAVENTURA.

Por principio creo que la publicación tiene dos tipos de escritura y forma de redacción, creo que la realizó algún colaborador de Temo y después a su estilo la corrigió y utilizó su lenguaje procaz, lo zafio se le nota.

Escribe: Me es correcto aclarar algunos puntos y detalles acerca de la misma.

Ese no es estilo de Antelmo.

Bueno dice que recibí humillaciones de parte de Enrique Martini Castillo.

Si es cierto, en ese tiempo no había teléfono en Tehui y el día que vino a Taxco Carlos Salinas de Gortari, por la noche envió al Comandante de la Policía Urbana de apellido Melgoza y me trajo por ordenes del Presidente a la Casa Borda, en ese tiempo la Presidencia Municipal, es cierto que me esposó y estuve en la oficina del Presidente en esa incomoda situación, soportando la burla por la prepotencia de Martini, pero tu nunca influiste para liberarme como dices “Por Humanidad”

También es cierto que alguien me decía que yo era un gato con nombre de perro, pero no lo decía Enrique, el no tiene la chispa para decir cosas que te hagan reír, aunque te ofendan, eso lo inventaron Teófilo Arce y Roberto Labra, a mi nunca me ha incomodado que me digan como se les dé la gana.

¿A ti te molesta el hecho de que tus compañeros gastronómicos te dijeran Sapo? o Llantelmo? Yo creo que nooo.

También es cierto que cuando me eligieron para ser Regidor por el PRI no fue ni Luis Saavedra, ni Enrique Martini, fue Directamente el Gobernador del Estado Ángel H. Aguirre Rivero.

Es cierto que Enrique monto en colera e instruyó a sus corifeos para enviar un oficio al PRI Estatal para mi desconocimiento, que Jorge León Robledo, que era Secretario General del PRI Estatal me avisó y que el único sector que apoyo mi nombramiento fue la CTM Taxqueña encabezada por ti.

Hace poco publique en Face el oficio de apoyo que aun conservo en mi archivo.

Pero volviendo a lo de los gatos; tu fuiste gato en el Borda, fuiste gato de Filiberto Vigueras, de Porfirio Camarena Castro, de Netzahualcóyotl de la Vega, por cierto, ahí se da un claro ejemplo de tu deslealtad, cuando Porfirio y Neta querían el mismo puesto y tu no sabias con quien jalar.

Enviaste a Armando Juárez y después le diste una patada y lo acusaste de desleal.

Respecto a tu hija la Diputada local: Nunca he ofendido ni agraviado a nadie en Mi Opinión, es tan solo eso Mi Opinión.

Tu hija es una servidora publica y esta expuesta a criticas o halagos, nunca dije que no tiene capacidad, talento o dotes de líder, simplemente dije que llegó a Diputada “Plurinominal” porque tu metiste la mano.

A tu hija, ni a ninguna dama, jamás me atrevería a denostarla, porque son mujeres y mi madre era mujer, mi esposa es mujer y tengo una hija que es mujer.

De lo de “ROBAR” pues es tu opinión, solo te digo que yo salí del Borda por la puerta grande, liquidado como Dios manda, y seguí a Don Manolo Saidi al Centro de la Gastronomía Guerrerense.

Sin embargo, tú, te iniciaste traicionando a tu amigo, maestro y compadre Garibaldi Martínez Rueda.

Recuerdas cuando te agarraron y pasearon por las calles de Taxco la gente de Lorenzo Serrano, ¿Por qué? Por corrupto.

No se si te diste cuenta, que Enrique Martini se dio cuenta que la nomina de la Policia Urbana que tu manejabas, estaba alterada, había 60 policias y tu tenias en nomina a mas de 70, Enrique envio a Manuel Turcio y al que esto escribe a pagar la quincena en la Comandancia y viera el Tesorero Municipal (Manuel Turcio) cuantos aviadores tenias en la policía.

¿Recuerdas cuando hiciste el convenio de los camioneros cuando la Autopista del Sol?

Dejaste fuera a los Cetemistas de Taxco, de ese problema le dio el infarto a mi amigo y vecino Manuel Castrejón Ocampo del cual falleció.

Para finalizar me dices:

Solo te recuerdo que también tienes familia.

Como lo tomo, ¿cómo una amenaza? ¿estas amenazando la integridad física mía y la de mi familia?

Bueno; pues si algo me pasa a mi o a alguien de mi familia, en su integridad física o los pequeños bienes que poseemos, hago responsable públicamente a Antelmo Alvarado García.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

Josèavilesenmiopinion@hot mail.com

