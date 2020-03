10-03-2020

LOS TAXQUEÑOS SIN AUTORIDADES, VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESEMPLEO

Hugo Figueroa Ocampo

“Me asaltaron, me quitaron mi dinero, me amenazaron de que NO debo denunciar, tengo mucho miedo, la policía NO hace nada, estamos desprotegidos, ahora mandan los delincuentes”. Lo anterior es la expresión de un ciudadano de la ciudad de Taxco que en el tianguis sabatino sufrió agresiones por parte de delincuentes que actúan impunemente, sin que haya autoridad que ponga orden, que de verdad combata la delincuencia.

La autoridad municipal de Taxco de Alarcón se lava las manos al decir que NO hay policía municipal, que los pocos elementos que recorren las calles y comunidades están desarmados, y que corresponde al gobierno estatal y federal asumir esa responsabilidad. Resulta indignante y triste observar cómo gente que sale los sábados a ganarse al pan de cada día, después de haber trabajado toda la semana para elaborar su artesanía, en determinado momento un grupo de delincuentes lo amaguen, lo vejen y le quiten su dinero y productos de tanto esfuerzo acumulado.

“De repente parece que NO existen autoridades, nadie nos mira, nadie parece darse cuenta del infierno en que vivimos”, comenta doña Claudia quien también ya fue víctima de un asalto. Y la represión contra la gente viene a dos fuegos, pues vendedores ambulantes se quejan de que, además de los delincuentes, también son presionados y desalojados de ciertos lugares donde venden sus productos, por autoridades municipales que argumentan que “obstruimos el paso o que afeamos la ciudad”, manifiesta con enojo don Leonardo.

En tanto, producto de autoridades ineficientes que realmente NO logran acelerar la economía de los taxqueños, tanto en la ciudad como en las comunidades se está dando una considerable migración de la gente, en busca de empleo, a ciudades como Los Cabos, Baja California Sur; la ciudad de Querétaro, Cancún y Puerto Vallarta.

“Es mentira que el gobierno municipal con sus viajecitos al extranjero y sus hermanamientos con ciertas ciudades, propicien que llegue más turismo a Taxco y que éste beneficie a la colectividad”, manifiesta Gustavo, un profesionista desempleado que también tiene en mente emigrar a otra ciudad por falta de empleo. En las redes sociales, los taxqueños exponen que esos viajes al extranjero por parte de las autoridades municipales solo benefician a unos cuantos, “a los privilegiados de siempre, a los apapachados durante décadas”, expresa Liliana, artesana platera que ha visto bajar sus ventas de sus productos en los últimos meses.

Debo decir que he observado la migración a otras ciudades por falta de empleo en Taxco, de varios de mis vecinos y amigos, tanto de la ciudad como de algunas comunidades. Ellos se han marchado porque aquí, el poco empleo que existe es mal pagado, y no les alcanza para sostener a la familia, para enviar a sus hijos a estudiar, para darles al menos lo necesario para vivir. Debo decir que veo angustia, desesperación y a veces desesperanza de la gente, acechada por los delincuentes, aterrorizada y ultrajada de sus pertenencias, con violencia y amenazas.

En el tianguis artesanal de los sábados se están suscitando asaltos y los cuerpos policiacos NO aparecen por ninguna parte. Desde esta, mi columna quiero hacer un llamado a las autoridades estatales, federales y municipales para que de verdad actúen e implementen ya operativos de protección de la gente. Es indignante que la gente sufra de esta manera y las autoridades brillen por su ausencia. Pareciera que NO hay autoridades, y que si éstas existen, solo las vemos para hostigar a vendedores ambulantes o cobrar impuestos y derechos, pero no para proteger a la sociedad civil sumergida en un infierno de violencia y desempleo

Comments

comments