08-06-2020

EN MI OPINION

LOS REMANENTES DEL COVID-19

José Avilés Cuevas.

Como están mis queridos y respetables amigos, lectores y críticos, su servidor aquí tundiéndole al teclado de esta máquina del Demonio.

He estado dándole seguimiento al problema Mundial llamado Pandemia y mejor conocido como COVID-19 y hay algo que me llama la atención.

Posiblemente este equivocado porque yo no conozco las ciudades de España, Italia, Brasil ni la parte de New York donde el Corona Virus atacó inmisericorde a la población, pero si por lo que he leído, hay una enorme similitud en las calles angostas, en el aparente hacinamiento humano, y la cercanía entre las viviendas.

En esos países que menciono se dio con mas fuerza el ataque del COVID-19.

Aquí en Taxco, esta transcurriendo la semana numero 23 y se ha manejado mas o menos bien la Pandemia.

En la semana numero 2 (dos) inicio con dos defunciones en San Juan Unión, se mantuvo la escalada más o menos bien, hasta la semana numero 21 que se ubicaron 11 (once) contagios, pero para la semana pasada o sea la semana numero 22 solo se detectó 1 (uno) contagio, ya esta semana que está transcurriendo no se ha detectado aun nada.

Durante este tiempo, hemos tenido 22 (veintidós) casos recuperados, y a la fecha 21(veintiuna) defunciones.

Omito, decirles cuantos casos probables, sospechosos, activos etc. porque solo son números para las estadísticas.

Lo que, si debemos estar alertas, tenemos un vecino altamente peligroso, es la Ciudad de Iguala y la gente de Taxco viaja a diario y todo el día a esa ciudad, deben extremar sus precauciones, no deben de dejar de usar su cubre boca, lavarse las manos continuamente, utilizar Gel Antibacterial, no olvidar que el servicio público que no sanitizan con frecuencia puede ser conducto de infección.

El Ayuntamiento Municipal de Taxco, ya está en planeación de aperturar varios negocios después del día 15 de junio, si la curva de contagios no cambia y eso solo lo podemos realizar si continuamos utilizando lo necesario para evitar contraer un contagio, es muy común ya, después del día 31 de mayo, ver que casi nadie una cubre boca, que se reúnen personas sin conservar Susana distancia y eso puede causar una nueva escalada que sería catastrófica para Taxco.

El pasado 31 de Mayo, aparentemente terminó el tiempo de cuarentena, y no es así, el semáforo en rojo en que está casi toda la República Mexicana así lo indica, sin embargo mucha gente pensó o piensa que ya paso el peligro, el primero en poner el desorden, fue el Presidente de la Republica, no le importó el semáforo ni nada, agarró y se fue de gira de trabajo por el Sureste de México, quiero creer que las presiones económicas a que está sometido a diario, lo obligaron a salir y decir corporalmente, que no pasa nada, que ya no hay COVID-19 y a eso le tira.

Yo no lo acepto, pero respeto su decisión.

A todos mis paisanos, vecinos, coterráneos les sugiero no pequen de confiados, se que existen personas infectadas, no quieren que lo sepa el grueso de la gente, inclusive no visitan ninguna institución médica, eso puede llevarnos a otro problema local.

No se olviden que una cantidad importante en las defunciones fue de personas que se contagiaron fuera de Taxco, que trajeron la infección de otro destino, por eso debemos extremar precauciones en ese sentido.

No se si seria importante o necesario poner un filtro de inspección sanitaria en Capilintla o en Arroyo para examinar a las personas que vienen de Iguala a diario.

Solo es una sugerencia.

Bueno, por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

Joseavilesenmiopinionotmail.com

Comments

comments