07-04-2020

EN MI OPINION

LOS PROBLEMAS EN CAPAT

José Avilés Cuevas.

Buenas y calurosas tardes tengan todos ustedes, amigos, lectores y críticos.

Llegamos a la semana mayor invadidos por la Pandemia ocasionada por el COVID-19 suspendió la celebración de la Semana Santa en Taxco y todas las celebraciones de los Viernes de Cuaresma en el Municipio.

Bueno a lo nuestro:

Vi y leí esta semana que recién terminó, una pagina en las Redes Sociales acusando al Secretario del Sindicato de Trabajadores de la CAPAT, al Director del mismo O.P.D. y al Presidente Municipal de haberles pagado el 70% de su salario correspondiente a esta ultima quincena del mes de marzo.

Creo que hay que partir de dos puntos para analizar esta situación.

PRIMERA. – El Ing. Noé Ortiz Rojas es un hombre que siempre se ha preocupado de los problemas laborales de los agremiados a su sección Sindical y no sería capaz de utilizar la secretaria para perjudicar a los trabajadores.

SEGUNDA. – Este convenio verbal, debió darse en los mejores términos para los trabajadores, pero alguna persona que tuvo esta información privilegiada la filtró a los medios a cambio de nada, convirtiéndose en un Judas tanto para el Sindicato como para la Institución.

Ciertamente, la CAPAT atraviesa por problemas económicos, desde hace muchos años, la gente que no esta informada utiliza las Redes Sociales para denostar, agredir y exhibir sus traumas en contra de la(s) administración(es) tanto del Ayuntamiento Municipal como de la CAPAT.

Esta es la realidad: antes de este problema del COVID-19 las quincenas se les pagaban en su totalidad a los trabajadores sindicalizados y posteriormente a los de confianza, de acuerdo al ingreso.

Esta vez por el problema del Corona Virus, acordaron Sindicato y Organismo pagarle el 70% a todo el personal y de acuerdo a como vaya habiendo ingreso se les ira liquidando primero a los sindicalizados y posteriormente a los de confianza.

Pero les hago una pregunta a los detractores; ¿ya se detuvieron a pensar que va a pasar la próxima quincena?, ¿habrá recursos para pagarles el salario a los trabajadores y empleados?

Si muchos usuarios no se preocupan por pagar, si la CAPAT no tiene ingresos, ¿Cómo van a pagar?

Siempre se ha manejado lo de la cartera vencida.

¿Tienen idea de a cuanto asciende esa cartera vencida?

Pero No; solo se dedican a criticar, denostar y ofender a quienes ponen su mejor esfuerzo por servirle al Municipio.

Se ha manejado desde hace muchas administraciones anteriores de la cartera vencida,

¿Por qué no les gusta pagar su consumo?

Les voy a comentar algo que muchos ignoran.

CAPAT tiene aproximadamente 12,000 servicios, de ellos ¿cuántos pagan puntualmente?

Ahora por el lado norte antes de que llegue el agua a la Planta hay tomas que han autorizado los Administradores anteriores no se desde cuándo, pero hay tomas en Huajojutla, La Azul y La Quebradora por el Norte y por el Sur la Red de distribución llega hasta Cerro Gordo, pasando por Minas Viejas, Zacazontla, El Capire etc.

El INEGI dice que para poder ser solvente con el liquido se deben tener 200 litros por segundo y ahorita CAPAT esta recibiendo 80 litros por segundo.

¿Así como se puede solucionar el problema?

La población exige, pero: las presas están vacías, el temporal anterior fue malo y el Rio de Chontalcoatlan ya casi no tiene corriente.

¿La culpa de esto la tiene Noé Ortiz, Carlos Balbuena Marcos Parra o quién?

Alguien dijo hace muchos años, que la CAPAT era la Caja Chica de la Presidencia.

Posiblemente antes de que Industrial Minera México cancelara el contrato de agua con la CAPAT había recursos, después de eso el Organismo vino a la baja económicamente y no se puede recuperar.

Pueden preguntarle a quien haya sido Administrador que tan cierto es lo que les comento.

He platicado con algunos empleados que son mis amigos y les digo:

Cuiden el Organismo, es como si fuera de ustedes, el 95% de los trabajadores de la CAPAT son sindicalizados, si la dejan morir, en el pecado llevaran la penitencia.

Es muy fácil en las Redes Sociales atacar a quien sea en 5 minutos destrozan el prestigio de quien sea, pero háganlo con bases sustentables, no por chismes.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments