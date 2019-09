12-09-2019

EN MI OPINION

LOS LAUDOS Y OTRAS COSAS DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO

José Avilés Cuevas.

Como les va a sus mercedes, me da gusto estar nuevamente con ustedes queridos amigos, lectores y críticos.

Estamos en el mes patrio, el próximo domingo sacaremos de nuestro ronco pecho un viva México, le haremos la fiesta al pozole, las tostadas y el mezcal.

Bueno resulta que el C. Presidente Municipal de Taxco, convocó a una rueda de prensa para informar que le estaban ordenando al Ayuntamiento el pago de laudos por una cantidad de más de 100 millones de pesos.

Son laudos por despidos injustificados de otras administraciones municipales anteriores a la actual, tengo una amiga que su juicio es desde la administración de Ramiro Jaimes o sea ya tienen un buen de tiempo.

Si hacemos cuentas y se tienen que pagar ipso facto no se ni tengo idea de donde sacarían ese dinero, porque de Ingresos propios el Ayuntamiento tendrá unos 8 millones anuales, tendrían que pasar más de diez años para liquidar esa deuda o utilizar parte de las participaciones federales y quedar a deber nóminas, recortar personal y dejar demandas laborales a posteriori.

Mucha gente dirá; que agarren de Ramo XXXIII o de Ramo XXVIII o de otros programas, pero no saben que esos recursos ya vienen etiquetados para determinados rubros.

Recuerdo que cuando fue Presidente Municipal Enrique Martini Castillo se implementó el Programa de Solidaridad, fue el primer programa que utilizaron los Presidentes Municipales, anteriormente los recursos los manejaba el Estado hasta que el Congreso de la Unión exigió a los Estados el cumplimiento de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Los candados que traía Solidaridad eran muy fuertes, el Ayuntamiento tenía que depositar primero el porcentaje que le correspondía para las obras y eso era muy difícil para los ayuntamientos, de lo contrario la Federación no te entregaba ni un centavo.

Afortunadamente en ese tiempo aun no estaban sistematizados los bancos así que el cheque se enviaba por valija como remesa y eso daba tiempo a tener dinero.

Sin embargo, el tiempo transcurrió, la tecnología avanzó a pasos agigantados y hoy no puedes hacer ningún movimiento sin que a los pocos segundos o minutos te digan no tiene fondos, no hay recursos etc.

El Ramo XXXIII ya viene etiquetado para determinado tipo de obra, ya no se puede pagar el fertilizante, ya no se puede hacer empedrados, asfaltados etc. ahora solo se pueden hacer drenajes, escuelas, centros de salud, ollas para agua, líneas de conducción de agua, plantas tratadoras de aguas residuales todo lo referente a salud y educación, no más.

Luego entonces; ¿de donde se va a obtener el dinero para pagos de laudos?

Hace algunos años platicaba yo con un amigo de aquí de Tehui que en ese tiempo trabajaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Chilpancingo, me dijo:

El problema que tenemos que solo hay una sala en Acapulco, para problemas de Acapulco y otra en Chilpancingo para el resto del Estado de Guerrero, o sea que por eso tardan tanto tiempo en salir las resoluciones.

Pero a todo esto; dicen los que saben que en política no hay casualidades.

¿es coincidencia que en menos de 15 días le hagan un plantón los empleados que están sindicalizados tanto de la CAPAT, los Profesores y los del Ayuntamiento? ¿El adeudo al ISSSPEG y al SUSPEG es de esta Administración? Estoy de acuerdo que el adeudo es “INSTITUCIONAL” pero ¿porque hasta ahora protestan?

En fin; creo que alguien esta meciendo la cuna.

¿Quién? El o la que tenga aspiraciones.

Mi amigo Juan Coria dio a entender que el C. Alcalde de Taxco ya se estaba amarrando el dedo o justificando para no hacer obra pública, noooo Juanito, la obra pública se hará de acuerdo a los programas y los recursos de dichos programas federales, lo que se podría afectar es en la aplicación de los recursos propios que es de donde se puede utilizar el dinero sin caer en delitos administrativos.

Recuerden que el Congreso del Estado y la Auditoria del Estado, así como de la Federación ha inhabilitado a funcionarios Municipales.

En la Administración de Martini inhabilito a varios funcionarios, en la de Salomón también, a Ramiro Jaimes lo inhabilito también.

Hay varios pecados que se llevan, aunque los traten de ocultar.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

