19-08-2019

EN MI OPINION

LOS JUDIOS EN TAXCO

José Avilés Cuevas.

Como están mis queridos y siempre bien ponderados, amigos, lectores y críticos, los dejé descansar de mi columneja algunos días, pero ya estamos aquí nuevamente.

Hace ya algún tiempo que quiero comentar con ustedes este tema.

Todos sabemos, conocemos o hemos escuchado historias de los judíos, pero no nos hemos preocupado o hacemos caso omiso por investigar estos hechos, así que me eché un clavado a mi librero, leí algunos textos y esto que les comento es lo mas interesante que me parece debemos saberlo.

Todos sabemos que los judíos salieron de Egipto guiados por Moisés, sabemos que buscaban un territorio para crear su País, que fue un Pueblo perseguido dos mil años pero que ahora es un Pueblo perseguidor, que del judío errante se convirtió en el judío errado, que en Palestina viven un poco más de 5´millones de judíos y en el resto del Mundo viven más de 40´millones.

Pero vamos a lo que nos interesa:

A la muerte de Isabel la Católica en el año 1504, el rey Fernando permitió a los judíos conversos trasladarse al Nuevo Mundo, solo puso una condición, ordenó por Cedula Real que debían contar con el permiso de La Casa de Contratación, esto fue aprobado en 1510 y en 1531 se hicieron constar esas disposiciones.

Así que; a mitad del Siglo XVI el 25% de la población blanca peninsular esta era de raza hebrea, todos ellos encabezados por un Gran Rabino.

A nuestro Taxco de acuerdo a lo buscado, encontrado y leído llegaron inicialmente las familias de Luis de Carbajal y de la Cueva, Jorge de Almeida y Antonio Diaz de Cáceres quien estaba casado con Isabel de Carbajal y quienes comercializaban con plata, vinos y ropa.

También se maneja el apellido Hernández, aunque no dicen el o los nombres.

Lo curioso es la relación con los encomenderos que había en cada Barrio de Taxco que estaba dividido en repartimientos y de ahí nacen los nombres de los Barrios, Chavarrieta, Pedro Martín, Landa, Escobar, Arroyo, Ojeda, Bermeja (por Francisco de Bermejo) etc. que eran los apellidos de quienes los encomendaban.

Varios de ellos provenían de familias Judeo-Conversas y peninsulares emigradas a fines del Siglo XVI.

Otro dato curioso es que el C. Hernán Hernández de Casalla era el Abuelo Materno del ilustre Dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, quien había llegado a Taxco en 1540. Dice Don Celso Muñoz en su Libro, que la Hacienda de Cantarranas fue el Centro de un desarrollo Judaico y que Doña Leonor Carbajal, trajo Judaizantes de España a México, y que estableció un pueblo exclusivo para ellos que se llamó Judiantla.

Se piensa que sus pobladores fueron cripto-judíos Sefaradís.

A la fecha existen algunas tradiciones en Taxco, que pertenecen a las celebraciones de los Cripto-judíos ¿ejemplos?

La fiesta del Año Nuevo que en hebreo es el Rosh-hashana.

El comienzo del año nuevo conmemora la creación del mundo y todas las criaturas se presentan ese día ante El Creador, para dar cuenta de su gestión durante el año que terminó.

El Yom Kippur:

Es la máxima festividad judía observada el decimo día del mes hebreo Tishee (coincide con septiembre).

La costumbre o tradición de los panecitos, también es una tradición judía, ellos le llamaban (llaman) Matzot o Massah solo que ellos lo hacían en La Pascua o como le llaman ellos Pésah es el día de los panes ácimos o del Pan Ceceño y se celebraba el primer día de luna llena del primer mes de primavera.

Curiosamente nosotros lo celebramos exactamente después del Viernes Santo que es en la Luna Llena de Marzo o abril.

Hace unos pocos días leí una columna de mi amigo Alejandro Gómez Sotelo, en ella Alex dice acertadamente que Julianita es un conjunto de tres Mikve´s, que es un baño ritual que acostumbraban los cripto-judíos.

Los apellidos más comunes de Juliantla, son Fitz, que es una descomposición del apellido Fritz que algún cripto-judío aparentemente converso trajo de Alemania vía España hasta estas tierras, Luna, López son los mas conocidos dentro de esa rama.

