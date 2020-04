31-03-2020

EN MI OPINION.

LOS CAMBIOS EN TLAMACAZAPA.

José Avilés Cuevas.

Como les va de calor y Corona Virus mis queridos y siempre bien ponderados lectores, amigos y críticos.

Hay que hacer caso a las indicaciones del sector salud, par evitar llegar a la fase tres del problema.

Se los dejo de tarea.

Bueno; hoy quiero platicarles mis experiencias en Tlamacazapa, no creo ajuste el espacio de hoy, así que hoy la primera entrega y posteriormente la segunda.

Corría el año de 1974, el candidato a la Presidencia Municipal era el Dr. Antonio Figueroa Ortega, como yo vivo en una Comunidad siempre me consideraron en el PRI como integrante del Sector Campesino o se La C.N.C. me dijeron que iba yo a acompañar a Don Rafel Ortega (Tío Rafa) y a Sabino Benítez (La Cría) a Tlamacazapa, así lo hice y nos fuimos en la Burra Juliantla, ahí Tío Rafa rentó unos caballos y nos fuimos a Tlamacazapa, era el día de las elecciones Municipales.

En ese tiempo había tres Comisarios Municipales en Tlama, uno en cada Barrio San Lucas San Juan y Santiago.

Llegamos Tío Rafa que tenía una presencia fuerte en Tlama ordenó en cada Barrio las mesas electorales y se llevó a cabo la elección. Quiero comentarles que todas las casas del pueblo eran de bajareque con techo de palma, no había una sola de tabique.

Para esto Tío Rafa buscó y hablo con los entonces lideres morales de Tlama, Carmen Mancilla, Carmen Leyva, Ricardo Rivera, Bernabé Salazar, Gonzalo Apolinar y Santos Adrián esposo de la después lideresa en Tlama; Doña Mary. Es de los que me acuerdo.

Para 1976 era yo Comisario suplente en Tehui y la titular era Lilia Franco Ocampo hermana del Secretario del Ayuntamiento René Franco O. en ese tiempo el Gobernador del estado Don Rubén Figueroa Figueroa, realizo la primera gran obra para Tlamacazapa, abrió la Carretera de Buena Vista de Cuellar-Coxcatlan-Tlamacazapa, acompañé a Lilia a la inauguración, llegamos y vi como algunas personas, mujeres ya mayores de Tlama, no conocían los coches.

Posteriormente, Don Rubén asistio nuevamente a Tlama, esta vez para la inauguración de la Luz Eléctrica.

Recuerdo que la primera vez cuando la carretera, les dijo; no me pidan agua, no me pidan Hospital, ni Luz Eléctrica, pídanme Caminos, ¿cómo les voy a traer los postes, los tubos o el material para construir si no hay carretera para traerlos?

Ese día de la inauguración de la Luz Eléctrica, los ciudadanos de Tlama le hicieron un petate con la fotografía de Don Rubén, del tamaño de la fachada del templo de San Lucas, también Don Rubén les entrego tubería para llevar el agua de Las Granadas a Tlama y así poco a poco fue llegando la modernidad a Tlama.

Olvidaba comentarles que a todo esto, Don Rubén los convenció para que no hubiera tres Comisarias, que hubiese una sola y que año con año al cambiar un año el Comisario Municipal fuera de un barrio diferente, así que hasta la fecha un año el Comisario es de Santiago, otro de San Lucas y el otro de San Juan.

Para el Gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, se construyó el Centro de Salud, la Escuela Vasco de Quiroga y se abrió la carretera Taxco-Juliantla-Tlamacazapa.

Era tal la veneración de los vecinos de Tlama hacia Don Rubén Figueroa Figueroa, que en la Comisaria de Tlama siempre había una fotografía de Don Rubén con una veladora encendida para él.

Hoy ya no está.

Para cuando fue Gobernador del Estado José Francisco Ruíz Massieu, el Presidente de Taxco era Enrique Martini Castillo y el PRI me comisiono para que coordinara la visita del Gobernador a esa Comunidad, visite Tlama varias veces antes de la visita, siempre acompañado por German Moreno, llegó el día fui a la Escuela Vasco de Quiroga, habilitada como Helipuerto, llegó Ruiz Massieu y se traslado a la Comisaria, la solicitud fue la instalación de la tubería de las granadas a Tlama, Ruiz Massieu les dijo que sí que él ponía la tubería, los cárcamos pero que el consumo de luz lo tenían que pagar los beneficiarios, los Tlamas no querían acceder, José Francisco ya se veía molesto cuando solicitó la palabra Francisco Ríos (Panchito) Comisario de Coamazac, lo acompañaban los Comisarios de Acuitlapan, Axixintla, El Mirador y Teacalco, le entregaron un oficio al Gobernador y le dijeron textualmente: Si se llevan el Agua de Las Granadas a Tlama, todos estos pueblos nos quedaremos sin agua.

Ruiz Massieu se puso de pie, visiblemente molesto dijo: Pónganse de acuerdo y cuando lo estén regreso.

Brincó por una ventana de la Comisaria y se fue hacia Taxco por Juliantla. Hasta la fecha no se ponen de acuerdo y Tlama sigue sin agua.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

Comments

comments