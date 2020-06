15-06-2020

LOS CAMBIOS EN EL FUTBOL MEXICANO

José Avilés Cuevas.

Como están mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, esta pandemia nos trae todos azorrillados, algunos creen otros no, pero ya se comienza a sentir la economía mermada, ojalá y pronto se reinicie con normalidad el trabajo, el comercio y todo lo que esto conlleva.

Bueno hoy no vamos a hablar de política ni de políticos, hoy los vamos a dejar descansar, hoy vamos a comentar algo sobre la pasión de todos los mexicanos, el Fut Bol, la manera de como los futbolistas de pantalón largo están destrozando el futbol mexicano de acuerdo a sus intereses económicos.

Primero, deciden no hay ascenso ni descenso, ahora que calificaran 12 equipos a la liguilla y una serie de conflictos por intereses de los magnates.

Regresé mi casett mental y recordé algo que leí, cuando iba yo en 5ª año de primaria, cuando acudía con Héctor y Raúl Domínguez D. a su puesto de revistas y leía yo el “esto” casi a diario.

Lei que un Señor de apellido Azcárraga Milmo, había comprado el equipo de fue bol AMERICA F.C. y dijo; Yo no sé de Fut Bol, pero se de negocios, dicen que Guillermo Cañedo de la Bárcena es el mejor Directivo del fut bol y Nacho Trelles el mejor entrenador, y que los mejores jugadores son los Brasileños y los Argentinos así que los contrataré para hacer del deporte un negocio y buscar el Campeonato Mundial en 1970.

Para el año 1962 que cursaba yo el 1er. año de secundaria en la Ciudad de México, en la Escuela Técnica Industrial y Comercial Nª 1 “Rafael Dondè” en las Calles de Mariano Escobedo y Lago Alberto, en el lado oriente de la Escuela estaba un Deportivo, le decían La Guay sus siglas son IMCA, ahí entrenaba el equipo América, aun no existía el Nido de Coapa, (el paraíso del olor a vaca) Azcárraga había cumplido su palabra, había contratado a Cañedo, a Trelles y a los jugadores, Urubatao, Ney Blanco de Oliveira, Moacyr, Zague y un jugador de Curazao, Ronald Martell.

Guillermo Cañedo y Panchito Hernández viajaban constantemente a Sudamérica para escautear jugadores Sudamericanos.

De la primera alineación que vi del América quedaban muy pocos.

Ormeño en la portería, Juan Bosco, Alfonso Portugal y el Gato Lemus en la defensa.

Pedro Nájera y Ángel Shandlein en la media y Paco Valdez, Julio Ma. Palleiro, Mario Pavés, Antonio “El Güero “Jasso y Pepín González en la delantera.

En lugar de Shandlein llego Urubatao, en lugar de Palleiro, Ney Blanco, en lugar de Pavés, Zague, de Jasso, Moacyr y de Pepín González, Ronald Martell.

Desapareció también el sobrenombre de Canarios y solo quedo Cremas o Millonarios.

Cuando teníamos horas libres en la Secundaria, nos subíamos a una barda para ver los entrenamientos del América.

Azcárraga, con Tele sistema Mexicano, posteriormente Televisa, construyo un “OLIGOPOLIO” e inicio la enajenación del publico sobre todo los niños para el América, hemos visto pasar a verdaderos Cracks por ese equipo, el Brasileño “Vavà” Arlindo Dos Santos, Iván Zamorano, Zelada, Outes, “El Piojo López” Dirceo Guimarães, Kalusha, Omán Biyik, El Ruso Brailowsky, Antonio Carlos Santos etc.

Adquisiciones nacionales, como Ramón Ramírez, Pavel Pardo, El Campeón Hernández, Carlos Hermosillo, Enrique Borja y quienes se han revelado los enviaban a otros equipos de la misma liga pero que pertenecían a Televisa como el Necaxa y el San Luis.

Así vimos pasar a Zague, a Cuauhtémoc Blanco, Outes, Peláez y más que escapan a mí ya deteriorada mente.

Cuando TV AZTECA compra al Morelia y posteriormente al atlas e inicia las transmisiones de esos equipos, inicia la debacle del “OLIGOPOLIO” posteriormente la Reforma de las Comunicaciones y la llegada de ESPN y FOX terminan por quitar el poderío a Televisa.

