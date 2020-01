07-01-2020

EN MI OPINION.

LOS ANTICIPADOS.

José Avilés Cuevas.

Como están mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos.

Deseo que este año 2020 sea venturoso para todos nosotros, que se cumplan los trazos planeados y que lleguemos a buen puerto.

Bueno, a lo nuestro:

Estuve leyendo con atención una columna de mi pariente Jose Antonio Mundo en su Semanario Siglo XXI, hago la aclaración pertinente que no la leí en su semanario, la leí en las Redes Sociales.

Trata el asunto de los posibles candidatos del PRI a la Alcaldía Taxqueña, es muy respetable su punto de vista, aunque en algunas cosas no lo comparto y les diré porque:

Se me hace muy temprano para destapes, o para sudar calenturas ajenas, en otros tiempos les preguntaban a los pretensos si querían y estos contestaban textualmente:

“Tengo que esperar los tiempos y la convocatoria que mi partido emita” Don Fidel Velázquez creo e hizo famosa una frase al respecto que decía: Quien se mueve, no sale en la foto. Las cosas han cambiado, ahora ya no les interesa mucho lo que diga el partido, tratan de posicionarse y exigirle al partido los postule.

Ejemplo: Mencionan a Salomón Majul como candidato de MORENA a la Alcaldía, argumentan que su mamá es comadre de Martí Batres y amiga de Yeidkol Polewski, de acuerdo; pero ellos no deciden, Martí quedo muy desgastado del pleito con Monreal y la Polewski en febrero termina su mandato al frente de MORENA, pero lo más importante, es que Salomón no ha concluido su comprobación como alcalde de Taxco y eso va en contra del discurso de AMLO.

Se menciona también al C.P. Marcos Sierra, por su cercanía con el Presidente Municipal de Iguala, eso no es trascendente al menos en Taxco.

Del PRI quien no ha dejado de aparecer en las Redes es Omar Jalil, pero ahora manejaron el hecho de que Álvaro Burgos es el elegido del C.D.E. del PRI, no lo creo, inicialmente porque Álvaro se ha alejado de Taxco bastante tiempo, años diría yo y eso tiene sus riesgos, me sobrarían dedos de las manos para contar a sus cercanos que le podrían hacer campaña, lo que sí, Álvaro tiene bastantes broncas pendientes en Taxco y en cuanto asome la cabeza le van a sobrar descalificaciones.

La otra: Que Álvaro va de Candidato a Presidente y mi amiga Lili Campos va a la Sindicatura.

Lo creo menos, Lili no va a poner su capital político para otra persona que no sea su esposo, en tal caso para la Sindicatura con Álvaro, si es que realmente va, podría ser la actual Diputada Aracely Alvarado, aunque también hay personas que comentan que quiere ser Presidenta Municipal.

En Taxco existe una Ley no escrita; ningún candidato a la Presidencia podrá ser CETEMISTA, a este sector siempre le otorgaron la Sindicatura y una Diputación Local, dejaron perder la Diputación, pero no por culpa del PRI sino de la CTM.

Ahora; EN MI OPINION, el riesgo no es de quien sea el o los candidatos de los diferentes partidos, debemos estar al pendiente de las alianzas, estás van a dictaminar los posibles candidatos triunfadores, estar al pendiente del Candidato a Gobernador de cada partido político y con que otro partido se alía.

El PRI con quien va en alianza en el Estado y en Acapulco.

Me voy a permitir hacerme una masturbación mental:

Si en Taxco fueran en alianza las Izquierdas, ¿habría otro partido que tuviera posibilidades de ganarles?

¿Cuántos votos tuvieron los siguientes partidos en las pasadas elecciones?

MORENA, PRD, PT, VERDE ECOLOGISTA, EL GALLITO.

Les parece 16,500 votos ¿Quién les ganaría?

Lógico, el trabajo es que se logren aliar.

Lo que sí; veo muy difícil que el PRI gane la próxima elección en Taxco.

Tan solo es Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

