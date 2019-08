Logró Taxco 50% de ocupación hotelera promedio durante el periodo vacacional de verano

27-08-2019

Guerrero, destino preferido este verano 2019; más de un millón quinientos mil visitantes En 44 días que duró el periodo vacacional, se registró una ocupación hotelera del 66.9% y una derrama económica por 5 mil 690 MDP Será una prioridad continuar ampliando la conectividad aérea y la llegada de más cruceros a los destinos de Guerrero: HAF Destaca el gobernador el hecho de que no se registraron robos de unidades en la Autopista del Sol ni agresiones a turistas

Acapulco, Gro.- «Hay que dejar muy claro, la temporada turística fue buena, sin duda porque hubo más turista, indiscutiblemente ahí están los números en Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco y Taxco, así lo demuestran, aseguró el gobernador Héctor Astudillo Flores, luego de que el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, diera a conocer que durante los 44 días que comprendió la temporada vacacional de verano, Guerrero tuvo una afluencia turística de 1 millón 589 mil 226 visitantes en sus diferentes destinos turísticos, pero además registró una ocupación hotelera del 66.9 por ciento y una derrama económica de 5 mil 690 millones de pesos.

En un encuentro con medios de comunicación, en las oficinas de la Promotora Turística en Acapulco, Astudillo Flores explicó: «La conclusión ya la vieron ustedes. Zihuatanejo extraordinario, Taxco extraordinario y Acapulco sencillamente en una situación con más turistas, pero en ocupación hotelera igual a la del años pasado. Hay que recordar que en esta temporada, en Acapulco muchas familias completas se instalan en los departamentos».

“En mi carácter de gobernador de Guerrero, por supuesto estoy absolutamente agradecido, reconocido por la afluencia de turistas que llegaron a Acapulco, a Ixtapa Zihuatanejo, a Taxco y a todos los demás lugares donde fueron sin duda. Hay que recordar que no solamente tenemos turismo de Distrito Federal en Acapulco, el turismo poblano también ya es notable a través de la carretera que recientemente se abrió.

El Ejecutivo guerrerense destacó, por otra parte, que no hay reportes de ningún robo de vehículos en la Autopista del Sol en toda la temporada y esto es muy bueno. Asimismo, agregó que tampoco hay reporte de agresiones a turistas, «no porque no nos interesan los que son locales, sencillamente estamos hablando de turismo en este momento».

Respecto a la información de los índices de ocupación hotelera que dio la Secretaría de Turismo federal y que generó la atención, Astudillo Flores manifestó «yo sólo quiero ser objetivo en esta presentación y de ninguna manera quiero que me vayan a contrapuntear. Lo único que digo es que en nuestros datos sí tuvimos más turismo en Acapulco, que podría ser lo que generaría alguna controversia, lo que no tuvimos fue más ocupación hotelera».

En este mismo sentido, el titular de Sectur estatal detalló que la ocupación hotelera es un parámetro que se obtiene a través del monitoreo de cien hoteles todos los días, dando un seguimiento puntual, mientras que los datos que ofrece la Secretaría de Turismo federal están basados sólo en seis o siete hoteles, lo que constituye una muestra menor.

Finalmente, el gobernador agradeció a los medios de comunicación su presencia «y espero que nos ayuden a difundir estos números que son muy importantes. Mi reconocimiento a todo el equipo de la Secretaría de Turismo en este asunto”.

ACAPULCO, IXTAPA-ZIHUATANEJO Y TAXCO CON GRANDES RESULTADOS

Como parte de este informe, se dio a conocer que Acapulco fue visitado por 786 mil 873 turistas, quienes generaron una ocupación hotelera del 65 por ciento y una derrama económica de 3 mil 210 millones de pesos. En tanto que el puerto de Ixtapa-Zihuatanejo, registró una afluencia de 472 mil 211 visitantes, con una ocupación hotelera del 74.6 por ciento e ingresos por el orden de los 2 mil 102 millones de pesos.

Mientras que la ciudad platera de Taxco, fue visitado por 71 mil 56 turistas, con una ocupación hotelera del 50.2 por ciento, con una derrama económica de 198.9 millones de pesos.

También se dio a conocer que otros destinos con vocación turística de las regiones Costa Grande, Costa Chica, Norte y Centro, recibió la visita de 189 mil 964 personas y tuvieron una derrama económica de 75.5 millones de pesos, además de que la oferta de condominios y tiempos compartidos registró 69 mil 122 visitantes e ingresos por 104.3 millones de pesos.

