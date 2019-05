27-05-2019

EN MI OPINIÓN

LO DIFÍCIL DE RETENER LA GUBERNATURA

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos amigos, lectores y críticos, después de la granizada de la semana pasada ha lloviznado un poco, pero nada serio, el calor sigue a todo lo que da.

Bueno; como todos los días, leo las columnas que publican mis amigos, Raymundo Ruiz, Alejandro Gómez y cada ocho días las de Marco Antonio Toledo, así como el Semanario de Toño Mundo, Mario García y todos los semanarios locales.

Hoy me llamó la atención una columna que publica Alex Gómez, una entrevista que le hizo al Político de tiempo completo, como le gusta que le digan o el de papel como le decía Don Raúl Velazco de El Correo.

Dice el innombrable que el PRI retendrá la gubernatura de Guerrero, “pero” con el mejor candidato.

Hace un análisis a su estilo, pero; es a título personal o ¿ya consensó con algunos actores políticos?

Habla de fortaleza con militantes, sectores, ¿aun existen? organizaciones y buscar la unidad.

Jajajajajajajajaja

¿Ustedes creen que René Juárez, Manuel Añorve y hasta el de la paz y el orden van a privilegiar eso?

Para nada

¿Quién podría ser el candidato del PRI?

¿Nuevo? Mario Moreno Arcos

¿Viejos? Manuel Añorve, René Juárez, Héctor Apreza Patrón.

Me extraño de sobremanera el hecho de que ahora le echa flores a Héctor Astudillo, cuando la vez pasada que fue candidato a la Gubernatura y perdió, el de Papel la jugó con Zeferino Torreblanca y eso no se le olvida al Gobernador.

Perdona; pero no olvida.

Pero no me voy a basar en sus comentarios o análisis, lo voy a hacer con números, que son los que no mienten.

En el pasado proceso electoral, MORENA tuvo el 63.3% de la votación general.

Ganó 8 de 9 Diputaciones Federales, la otra la ganó en Chilapa la coalición PAN-PRD-M.C.

Ganó las dos senadurías con Félix Salgado Macedonio y Néstora.

Ganó 18 de 28 Diputaciones locales.

Con esos números, ¿alguien cree que el PRI puede retener la Gubernatura?

No olvidemos que, en el pasado proceso electoral, el PRI perdió cuatro de los Municipios más importantes del Estado, que Acapulco es el bastión de la Izquierda en Guerrero y que tiene el mayor porcentaje de votantes del padrón electoral en el Estado.

Que la ciudadanía está harta del PRI a nivel nacional, que es muy difícil que la clase joven se le olvide en dos años ese hartazgo.

De MORENA tampoco me llenan el ojo los posibles, ni Félix Salgado “El Toro sin Tuercas” menos el Super Delegado Amílcar ¿?

Donde podría brincar la liebre si se hace la coalición seria la alianza que están manejando, PRD, PAN Y M.C. con Luis Walton como candidato, en las pasadas elecciones tuvieron buenos números

¿En Taxco?

Tendremos que ver y analizar quien llega al relevo del Dr. Tito Moronati en la Presidencia del Comité Municipal, y como decía Don Rubén Figueroa Figueroa, la Caballada está flaca.

Lo que fue el TUCOM ya casi desapareció, ya no está Manolo Saidi, Antelmo ya casi no participa, Salomón quien sabe si tenga ganas de participar y Flor que acaba de perder no creo busque otra contienda electoral.

Los únicos que se ven son Omar J. por su lugar en el Congreso y Álvaro Burgos por su posición en el Gabinete Estatal.

Aunque debemos de pensar que dos años y medio es mucho tiempo políticamente hablando, esperemos para ver los resultados de la Administración Municipal actual para emitir juicios y que la gente apruebe o desapruebe la gestión, de eso dependerá que candidato tiene más simpatía y quien podría ser el ganador.

Bueno; esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

